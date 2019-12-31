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Світовий банк попередив світ
про насування боргової кризи

Світовий банк попередив світ про насування боргової кризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:23

Світовий банк попередив світ про насування боргової кризи

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Світового банку попередили про насування світової боргової кризи.

Дивися повний текст Світовий банк попередив світ про насування боргової кризи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:23

Вы это только нашим не рассказывайте. Будут все на мировой кризис спихивать. Предыдущие на АТО, а эти новые (старые) на мировой кризис
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:47

Та было уже, *** доллар по 8 объясняла именно кризисом американским 2008го года.
adikali
 
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