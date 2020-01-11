За підсумками 2019 року Україна посіла 51 сходинку у рейтингу країн світу з найвищим рівнем інфляції.
Дивися повний текст Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нацбанк.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:33
Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нацбанк
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нацбанк.
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:33
Як інфляція може складати 4.1%, якщо при зміцненні гривні за рік на 19% - ціни не зменшилися, а деякі навіть виросли? Звідки така статистика?
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:31
dotster
Дякую. Ви наштовхнули мене на ідею. Тепер я точно знаю, що розрахунок вівся в національній валюті. Адже вказана в статті інфляція в Венесуелі лише в національній валюті. В закордонній валюті, скоріш за все - там дефляція.
До речі - гривня виросла по відношенню до Євро на 18,6%, а по відношенню до долл - 15,9%.
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:36
Наглость пропаганды догоняет российский уровень
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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