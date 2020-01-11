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Україна вийшла з топ-50 країн
з найвищою інфляцією - Нацбанк

Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нацбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:33

Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нацбанк

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2019 року Україна посіла 51 сходинку у рейтингу країн світу з найвищим рівнем інфляції.

Дивися повний текст Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нацбанк.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:33

Як інфляція може складати 4.1%, якщо при зміцненні гривні за рік на 19% - ціни не зменшилися, а деякі навіть виросли? Звідки така статистика?
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:15

jeugen ответ в стиле вашего вопроса: евро просел :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:31

dotster
Дякую. Ви наштовхнули мене на ідею. Тепер я точно знаю, що розрахунок вівся в національній валюті. Адже вказана в статті інфляція в Венесуелі лише в національній валюті. В закордонній валюті, скоріш за все - там дефляція.
До речі - гривня виросла по відношенню до Євро на 18,6%, а по відношенню до долл - 15,9%.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:36

Наглость пропаганды догоняет российский уровень
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