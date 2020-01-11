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Україна вийшла з топ-50 країн
з найвищою інфляцією - Нацбанк

Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нацбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:33

Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нацбанк

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2019 року Україна посіла 51 сходинку у рейтингу країн світу з найвищим рівнем інфляції.

Дивися повний текст Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нацбанк.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:33

Як інфляція може складати 4.1%, якщо при зміцненні гривні за рік на 19% - ціни не зменшилися, а деякі навіть виросли? Звідки така статистика?
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:15

jeugen ответ в стиле вашего вопроса: евро просел :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:31

dotster
Дякую. Ви наштовхнули мене на ідею. Тепер я точно знаю, що розрахунок вівся в національній валюті. Адже вказана в статті інфляція в Венесуелі лише в національній валюті. В закордонній валюті, скоріш за все - там дефляція.
До речі - гривня виросла по відношенню до Євро на 18,6%, а по відношенню до долл - 15,9%.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:36

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:17

  jeugen написав:Як інфляція може складати 4.1%, якщо при зміцненні гривні за рік на 19% - ціни не зменшилися, а деякі навіть виросли? Звідки така статистика?

Бо інфляція вимірюється по цінам в гривні, зміцнення курсу тут ні до чого
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:30

Нацбанк встановив систему, яка автоматично випускає ракети, які збивають інфляцію над Україною... Скоро главу НБУ нагородять за це чи не так?
irey1
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:43

Faceless якщо ви вважаєте, що між ревальвацією і інфляією немає зв'язку то почекайте і поспостерігайте. Якщо така монетарна політика продовжиться то ви побачите і ріст інфляції і падіння внутрішнього виробництва і зниження ЗВР. Це працює так: курс валют знижується --> імпорт прогресивно зростає а експорт падає --> внутрішній виробник страждає під натиском імпорту і через те, що екпортувати вже не так вигідно як до НБУ --> виробництво зменшується --> українські товари дорожчають вже і в Україні --> курс валют зростає (через зменшення експорту) --> дорожчаюь імпортні товари --> тут на арену виходить НБУ і запихано проводить валютні інтервенції щоб знизити курси валют --> ЗВР знижується.
irey1
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:00

  irey1 написав:Faceless якщо ви вважаєте, що між ревальвацією і інфляією немає зв'язку то почекайте і поспостерігайте. Якщо така монетарна політика продовжиться то ви побачите і ріст інфляції і падіння внутрішнього виробництва і зниження ЗВР. Це працює так: курс валют знижується --> імпорт прогресивно зростає а експорт падає --> внутрішній виробник страждає під натиском імпорту і через те, що екпортувати вже не так вигідно як до НБУ --> виробництво зменшується --> українські товари дорожчають вже і в Україні --> курс валют зростає (через зменшення експорту) --> дорожчаюь імпортні товари --> тут на арену виходить НБУ і запихано проводить валютні інтервенції щоб знизити курси валют --> ЗВР знижується.

Ага, у вас і девальвація спричиняє інфляцію, і ревальвація теж спричиняє інфляцію... Геніально!
У вашому лданцюжку аж надто багато надуманих ланок. Ви від ревальвації дійшло до девальвації, але наслідки девальвації пришили до ревальваації.
Але найголовніше, що ви взагалі не зрозуміли, ні про що було питання, ні процитованої відповіді
Faceless
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