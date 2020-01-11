За підсумками 2019 року Україна посіла 51 сходинку у рейтингу країн світу з найвищим рівнем інфляції.
Дивися повний текст Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нацбанк.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:33
Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нацбанк
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нацбанк.
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:33
Як інфляція може складати 4.1%, якщо при зміцненні гривні за рік на 19% - ціни не зменшилися, а деякі навіть виросли? Звідки така статистика?
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:31
dotster
Дякую. Ви наштовхнули мене на ідею. Тепер я точно знаю, що розрахунок вівся в національній валюті. Адже вказана в статті інфляція в Венесуелі лише в національній валюті. В закордонній валюті, скоріш за все - там дефляція.
До речі - гривня виросла по відношенню до Євро на 18,6%, а по відношенню до долл - 15,9%.
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:36
Наглость пропаганды догоняет российский уровень
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:17
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:30
Нацбанк встановив систему, яка автоматично випускає ракети, які збивають інфляцію над Україною... Скоро главу НБУ нагородять за це чи не так?
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:43
Faceless якщо ви вважаєте, що між ревальвацією і інфляією немає зв'язку то почекайте і поспостерігайте. Якщо така монетарна політика продовжиться то ви побачите і ріст інфляції і падіння внутрішнього виробництва і зниження ЗВР. Це працює так: курс валют знижується --> імпорт прогресивно зростає а експорт падає --> внутрішній виробник страждає під натиском імпорту і через те, що екпортувати вже не так вигідно як до НБУ --> виробництво зменшується --> українські товари дорожчають вже і в Україні --> курс валют зростає (через зменшення експорту) --> дорожчаюь імпортні товари --> тут на арену виходить НБУ і запихано проводить валютні інтервенції щоб знизити курси валют --> ЗВР знижується.
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:00
Ага, у вас і девальвація спричиняє інфляцію, і ревальвація теж спричиняє інфляцію... Геніально!
У вашому лданцюжку аж надто багато надуманих ланок. Ви від ревальвації дійшло до девальвації, але наслідки девальвації пришили до ревальваації.
Але найголовніше, що ви взагалі не зрозуміли, ні про що було питання, ні процитованої відповіді
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