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Україна вийшла з топ-50 країн
з найвищою інфляцією - Нацбанк

Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нацбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:15

Re: Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нац

irey1 написав:Faceless тимчасова вигода сьогодні призводить до глибокої системної кризи у майбутньому.
У вас відсутнє системне бачення, ви ліпите різні речі, не розуміючи їх суті.
Faceless
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