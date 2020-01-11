Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нацбанк

У вас відсутнє системне бачення, ви ліпите різні речі, не розуміючи їх суті.irey1 написав:Faceless тимчасова вигода сьогодні призводить до глибокої системної кризи у майбутньому.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:15
Re: Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нац
У вас відсутнє системне бачення, ви ліпите різні речі, не розуміючи їх суті.
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