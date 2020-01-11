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Україна вийшла з топ-50 країн
з найвищою інфляцією - Нацбанк

Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нацбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:15

Re: Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нац

irey1 написав:Faceless тимчасова вигода сьогодні призводить до глибокої системної кризи у майбутньому.
У вас відсутнє системне бачення, ви ліпите різні речі, не розуміючи їх суті.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:15

  Faceless написав:
  irey1 написав:Faceless якщо ви вважаєте, що між ревальвацією і інфляією немає зв'язку то почекайте і поспостерігайте. Якщо така монетарна політика продовжиться то ви побачите і ріст інфляції і падіння внутрішнього виробництва і зниження ЗВР. Це працює так: курс валют знижується --> імпорт прогресивно зростає а експорт падає --> внутрішній виробник страждає під натиском імпорту і через те, що екпортувати вже не так вигідно як до НБУ --> виробництво зменшується --> українські товари дорожчають вже і в Україні --> курс валют зростає (через зменшення експорту) --> дорожчаюь імпортні товари --> тут на арену виходить НБУ і запихано проводить валютні інтервенції щоб знизити курси валют --> ЗВР знижується.

Ага, у вас і девальвація спричиняє інфляцію, і ревальвація теж спричиняє інфляцію... Геніально!
У вашому лданцюжку аж надто багато надуманих ланок. Ви від ревальвації дійшло до девальвації, але наслідки девальвації пришили до ревальваації.
Але найголовніше, що ви взагалі не зрозуміли, ні про що було питання, ні процитованої відповіді

Для того, что бы предметно обсудить вопрос необходимо взглянуть на "Причины":
1. Производство - уничтожено.
2. Торговля - уся в "контрабанде"
3. Война и оккупация не прекратилась - восстановлением не пахнет.
Причина ревальвации? Обмен 3 ярдов выплаченных РФ по решению Суда.
Перспективы?
Не влитые в экономически активную деятельность, не влитые в погашение долгов,... - производство - полностью обрушать рынок на котором используется такое средство расчёта, как гривня.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:16

  Faceless написав:
irey1 написав:Faceless тимчасова вигода сьогодні призводить до глибокої системної кризи у майбутньому.
У вас відсутнє системне бачення, ви ліпите різні речі, не розуміючи їх суті.

Браво!
От Вас этого не ожидал. :oops:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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