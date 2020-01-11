Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нацбанк

У вас відсутнє системне бачення, ви ліпите різні речі, не розуміючи їх суті.irey1 написав:Faceless тимчасова вигода сьогодні призводить до глибокої системної кризи у майбутньому.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:15
Re: Україна вийшла з топ-50 країн з найвищою інфляцією - Нац
У вас відсутнє системне бачення, ви ліпите різні речі, не розуміючи їх суті.
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:15
Для того, что бы предметно обсудить вопрос необходимо взглянуть на "Причины":
1. Производство - уничтожено.
2. Торговля - уся в "контрабанде"
3. Война и оккупация не прекратилась - восстановлением не пахнет.
Причина ревальвации? Обмен 3 ярдов выплаченных РФ по решению Суда.
Перспективы?
Не влитые в экономически активную деятельность, не влитые в погашение долгов,... - производство - полностью обрушать рынок на котором используется такое средство расчёта, как гривня.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:16
Браво!
От Вас этого не ожидал.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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