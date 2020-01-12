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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:16

Идеи для торговли на рынках США

Предлагаю в этой ветке обмениваться торговыми идеями для работы на зарубежных рынках. Не пост фактум, а в реальном времени. Приветствуются реально торгующие.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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