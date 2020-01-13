Додано: Пон 13 січ, 2020 14:22

Так, раз пока никто ничего не пишет, начну с себя. Моя текущая торговая идея (помимо лонг TSLA, которая уже частично отыграла), это шорт BA.Не новость, что проблемы с ПО заставили боинг прекратить полеты 737мах (400 штук было в эксплутации, еще 400 построено но не доставлено, всего заказов на 5000 штук), после второй аварии еще в марте 2019. Обещали вернуть в строй летом, потом осенью, потом к концу года, теперь типа 1 квартал 2020. Недавно было три важных маркера:1. смена руководства FAA летом, смена руководства BA перед НГ.2. решение приостановить производство3. согласие боинга на переучивание пилотов на симуляторах (собственно, чтобы избежать этого, весь сыр бор и затевался).очень много всего пришлось почитать, и про отличия MAX от NG, и про отличия от основного конкурента 320 и 320neo. естественно, три дня чтения не делает никого экспертом, но обсуждать эту тему уже могу более менее уверенно. аварии были из ПО MCAS, все знают уже. но это ПО было изначально скопировано (с изменениями) с самолета заправщика, который очень трудно стабилизировать в полете. на обычных 737 его нету, а поставить его на 737МАХ пришлось из-на нарушений горизонтальной стабильности в некоторых режимах полета и (боинг пока отрицает) опасности сваливания. двигатели слишком большие, а "клиренс" был слишком низкий, потому что первые 737 проектировались еще в 60х, где надо было вручную добираться до багажного отделения и это упрощало обслуживания. потому новые движки кроме того, что большие, еще и стоят со смещением вперед и вверх, меняя аэродинамику самолета (в некоторых режимах). короче, с помощью ПО (кривого) исправляли хардварную проблемую стабильности, чтобы пилотам которые прошли обучение на 737 предыдущего поколения, могли пилотировать МАХ после обучающего видео на айпаде (это не шутка!). там много было еще косяков типа резервирования датчиков углов атаки, которых много и задолбусь упоминать. короче, самый главный и массовый гражданский самолет (уже вряд ли конечно), вероятно обладает ХАРДВОРНЫМИ косяками, которые устраняли путем допиливания ПО. мечты авиакомпаний об экономии на переучивании пилотов канули в лету. есть небольшой риск того, что их вообще запретят эксплуатировать (это самый плохой сценарий для боинга, они его будут оттягивать до конца, что только усугубит проблему). большой риск того, что сертификация (а она теперь будет полной, включяя летные испытания на критических режимах) затягивается. уже факт, что прийдется переучиваться пилотам, а ведь тренажеров которые могут полноценно имитировать МАХ всего 34 штуки против овер 200 тренажеров на 737NG (предыдущее поколения с "нормальными" двигателями).боинг заявил, что система MCAS доработана и будет получать данные с двух датчиков углов атаки (а не с одного!! как раньше). вопрос, как система может надежно решить какой работает верно при отказе одного? на а320 таких датчиков три, потому что они считаются критическими. боинг заявил, что третий датчик можно эмулировать программно (лол). плюс шумиха в сми, по опросам от 50 до 65% не сядут в MAX пока не будет 1-2 летней статистики без аварий. для авиакомпаний это катастрофа + иски к боингу. весь рассчет был на то, что вот вот вернут в эксплуатацию после допиливания ПО, но он не оправдывается, самолет изучают глубже чем остальные, и по ходу дела всплывают новые косяки, которые бурно освещаются сми (с преувеличением естественно).боинг с марта 2019 (остановка полетов) упал всего на 20%, что (на мой взгляд) не отображает масштаба всех проблем. так что шортим, на свой страх и риск