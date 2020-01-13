|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:16
Идеи для торговли на рынках США
Предлагаю в этой ветке обмениваться торговыми идеями для работы на зарубежных рынках. Не пост фактум, а в реальном времени. Приветствуются реально торгующие.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:22
Так, раз пока никто ничего не пишет, начну с себя. Моя текущая торговая идея (помимо лонг TSLA, которая уже частично отыграла), это шорт BA.
Не новость, что проблемы с ПО заставили боинг прекратить полеты 737мах (400 штук было в эксплутации, еще 400 построено но не доставлено, всего заказов на 5000 штук), после второй аварии еще в марте 2019. Обещали вернуть в строй летом, потом осенью, потом к концу года, теперь типа 1 квартал 2020. Недавно было три важных маркера:
1. смена руководства FAA летом, смена руководства BA перед НГ.
2. решение приостановить производство
3. согласие боинга на переучивание пилотов на симуляторах (собственно, чтобы избежать этого, весь сыр бор и затевался).
очень много всего пришлось почитать, и про отличия MAX от NG, и про отличия от основного конкурента 320 и 320neo. естественно, три дня чтения не делает никого экспертом, но обсуждать эту тему уже могу более менее уверенно. аварии были из ПО MCAS, все знают уже. но это ПО было изначально скопировано (с изменениями) с самолета заправщика, который очень трудно стабилизировать в полете. на обычных 737 его нету, а поставить его на 737МАХ пришлось из-на нарушений горизонтальной стабильности в некоторых режимах полета и (боинг пока отрицает) опасности сваливания. двигатели слишком большие, а "клиренс" был слишком низкий, потому что первые 737 проектировались еще в 60х, где надо было вручную добираться до багажного отделения и это упрощало обслуживания. потому новые движки кроме того, что большие, еще и стоят со смещением вперед и вверх, меняя аэродинамику самолета (в некоторых режимах). короче, с помощью ПО (кривого) исправляли хардварную проблемую стабильности, чтобы пилотам которые прошли обучение на 737 предыдущего поколения, могли пилотировать МАХ после обучающего видео на айпаде (это не шутка!). там много было еще косяков типа резервирования датчиков углов атаки, которых много и задолбусь упоминать. короче, самый главный и массовый гражданский самолет (уже вряд ли конечно), вероятно обладает ХАРДВОРНЫМИ косяками, которые устраняли путем допиливания ПО. мечты авиакомпаний об экономии на переучивании пилотов канули в лету. есть небольшой риск того, что их вообще запретят эксплуатировать (это самый плохой сценарий для боинга, они его будут оттягивать до конца, что только усугубит проблему). большой риск того, что сертификация (а она теперь будет полной, включяя летные испытания на критических режимах) затягивается. уже факт, что прийдется переучиваться пилотам, а ведь тренажеров которые могут полноценно имитировать МАХ всего 34 штуки против овер 200 тренажеров на 737NG (предыдущее поколения с "нормальными" двигателями).
боинг заявил, что система MCAS доработана и будет получать данные с двух датчиков углов атаки (а не с одного!! как раньше). вопрос, как система может надежно решить какой работает верно при отказе одного? на а320 таких датчиков три, потому что они считаются критическими. боинг заявил, что третий датчик можно эмулировать программно (лол). плюс шумиха в сми, по опросам от 50 до 65% не сядут в MAX пока не будет 1-2 летней статистики без аварий. для авиакомпаний это катастрофа + иски к боингу. весь рассчет был на то, что вот вот вернут в эксплуатацию после допиливания ПО, но он не оправдывается, самолет изучают глубже чем остальные, и по ходу дела всплывают новые косяки, которые бурно освещаются сми (с преувеличением естественно).
боинг с марта 2019 (остановка полетов) упал всего на 20%, что (на мой взгляд) не отображает масштаба всех проблем. так что шортим, на свой страх и риск
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:57
Re: Идеи для торговли на рынках США
много читал мнений (в т.ч. и пилотов) что с максом все ок, много и противоположных мнений. но вот наткнулся на пост человека, который (хочется верить) в теме. если он прав, комиссия по сертификации поднимет эти все вопросы.
почему на а320 получилось точно так же влепить новые большие движки без особых модификаций планера? во первых - клиренс (кстати на новом 737 MAX 10 решили поднять переднее шасси, не просто так же), что позволило движок оставить там же, а не сдвигать его вперед, как на максе. во вторых - полностью електронная система управления, с многократным резервнированием всех компьютерных компонентов, там система типа MCAS тоже есть, но создавалась она изначально, а не прилеплено на скорую руку. 737 же принципиально остался в 60х, авионика управляется гидравликой и тросиками. компьютера вроде два, работает только один!! автоматом переключаться не могут в полете при отказе. пилотам для выравнивания стабилизатора (если он залип) предлагается крутить специальное колесо, но усилия там нереальное как и количество оборотов. короче 737мах это полный фейл, попытка за небольшие деньги выжать из старой платформы максимум.
даже если предположить что мои измышлизмы не соответствуют действительности и проблема не такая серьезная, годовая шумиха в сми повлечет за собой массу отказов пассажиров от полетов. а еще одна авария макса точно его прикончит как проект.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:03
три поколения двигателей на одной платформе.
первое (узкие сигарообразные)
второе (NG) против третьего (MAX), плюс не забываем, что сместили вперед (не влазило)
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:05
куплено BA, 20200214, 325, PUT, Option
по 10.06
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:02
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:07
представляю, что меня ждет, если прогноз неверный ну ничего, будем сливать вместе. Если надумаю выходить - скажу
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:24
короче, международная комиссия говорит, что надо перепроверять планер по новой, полностью. и если он отличается в управлении от 737NG (а он отличается, иначе зачем пилить MCAS!) то полностью перепиливать систему управления полетом (компьютерную защиту от сваливания и управления скоростью). MCAS - это программное дополения с системам STS/EFS которые делались под планер с другими характеристиками
главное оружие рашистов - ложь
|