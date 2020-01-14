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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:49
trololo написав:
куплено BA, 20200214, 325, PUT, Option
по 10.06
Я правильно понимаю, что Вы купили возможность продать ВА по 325 до 10.06? Это через IB? Какой объём и сколько это стоит? Просто в опционах ничего не понимаю. Хочу разобраться на примере.
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EvgeniyL
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Додано: Вів 14 січ, 2020 23:22
EvgeniyL написав: trololo написав:
куплено BA, 20200214, 325, PUT, Option
по 10.06
Я правильно понимаю, что Вы купили возможность продать ВА по 325 до 10.06? Это через IB? Какой объём и сколько это стоит? Просто в опционах ничего не понимаю. Хочу разобраться на примере.
Все верно, ИБ. Один опцион = право покупки/продажи 100 акций. Цена 10.06 это за одну акцию, т.е. цена одного опциона 1006 дол. Если цена акций упадет до 300 дол через месяц, его цена будет примерно 3 тыс. Если не упадет - сгорит к чертям. Погуглите теорию, информации полно. В опционах очень важна временная стоимость, которая связана со сроком экспирации и зависит от волатильность акций
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 15 січ, 2020 11:00
trololo написав: EvgeniyL написав: trololo написав:
куплено BA, 20200214, 325, PUT, Option
по 10.06
Я правильно понимаю, что Вы купили возможность продать ВА по 325 до 10.06? Это через IB? Какой объём и сколько это стоит? Просто в опционах ничего не понимаю. Хочу разобраться на примере.
Все верно, ИБ. Один опцион = право покупки/продажи 100 акций. Цена 10.06 это за одну акцию, т.е. цена одного опциона 1006 дол. Если цена акций упадет до 300 дол через месяц, его цена будет примерно 3 тыс. Если не упадет - сгорит к чертям. Погуглите теорию, информации полно. В опционах очень важна временная стоимость, которая связана со сроком экспирации и зависит от волатильность акций
Очень рискованная инвестиция, но падение цены, с учетом того, что в 19-ом Боинг продал на 53% самолетов меньше, чем в 18-ом, а из портфеля заказов отозвали предзаказы на 190 самолетов, то вполне возможно. Но не следует забывать, что Боинг - из разряда too big to fall. В случае резкого падения финансовых показателей (и цены акций), он обязательно получит матпомощь от правительства. В сущности, очень похоже на ставку в казино.
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