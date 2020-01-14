Я правильно понимаю, что Вы купили возможность продать ВА по 325 до 10.06? Это через IB? Какой объём и сколько это стоит? Просто в опционах ничего не понимаю. Хочу разобраться на примере.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:49
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:22
Все верно, ИБ. Один опцион = право покупки/продажи 100 акций. Цена 10.06 это за одну акцию, т.е. цена одного опциона 1006 дол. Если цена акций упадет до 300 дол через месяц, его цена будет примерно 3 тыс. Если не упадет - сгорит к чертям. Погуглите теорию, информации полно. В опционах очень важна временная стоимость, которая связана со сроком экспирации и зависит от волатильность акций
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:00
Очень рискованная инвестиция, но падение цены, с учетом того, что в 19-ом Боинг продал на 53% самолетов меньше, чем в 18-ом, а из портфеля заказов отозвали предзаказы на 190 самолетов, то вполне возможно. Но не следует забывать, что Боинг - из разряда too big to fall. В случае резкого падения финансовых показателей (и цены акций), он обязательно получит матпомощь от правительства. В сущности, очень похоже на ставку в казино.
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:45
Тоже самое ты про теслу говорил, свидетель лунного заговора мнение ватки не интересно. Разве что если сам торгуешь, но ты способен только пересказывать кремлеботский бред.
то, что покупка месячного опциона - адски рисковано, я и сам знаю, у меня уже горели такие. сравнение с казино лишний раз подтверждает твой уровень мракобеса. спасение боинга правительством - это самый лучший вариант развития событий для позиции, потому что к моменту принятия такого решения идея свое отыграет. это результат идеального шторма, когда он начнется (может уже начался но мы этого не видим). у меня ожидания пока что более скромные
главное оружие рашистов - ложь
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