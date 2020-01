Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

куплено BA, 20200214, 325, PUT, Option по 10.06

по 10.06 куплено BA, 20200214, 325, PUT, Optionпо 10.06

Я правильно понимаю, что Вы купили возможность продать ВА по 325 до 10.06? Это через IB? Какой объём и сколько это стоит? Просто в опционах ничего не понимаю. Хочу разобраться на примере.

по 10.06 куплено BA, 20200214, 325, PUT, Optionпо 10.06

Я правильно понимаю, что Вы купили возможность продать ВА по 325 до 10.06? Это через IB? Какой объём и сколько это стоит? Просто в опционах ничего не понимаю. Хочу разобраться на примере.



Все верно, ИБ. Один опцион = право покупки/продажи 100 акций. Цена 10.06 это за одну акцию, т.е. цена одного опциона 1006 дол. Если цена акций упадет до 300 дол через месяц, его цена будет примерно 3 тыс. Если не упадет - сгорит к чертям. Погуглите теорию, информации полно. В опционах очень важна временная стоимость, которая связана со сроком экспирации и зависит от волатильность акций

trololo написав:

по 10.06 куплено BA, 20200214, 325, PUT, Optionпо 10.06

Я правильно понимаю, что Вы купили возможность продать ВА по 325 до 10.06? Это через IB? Какой объём и сколько это стоит? Просто в опционах ничего не понимаю. Хочу разобраться на примере. Я правильно понимаю, что Вы купили возможность продать ВА по 325 до 10.06? Это через IB? Какой объём и сколько это стоит? Просто в опционах ничего не понимаю. Хочу разобраться на примере.



Все верно, ИБ. Один опцион = право покупки/продажи 100 акций. Цена 10.06 это за одну акцию, т.е. цена одного опциона 1006 дол. Если цена акций упадет до 300 дол через месяц, его цена будет примерно 3 тыс. Если не упадет - сгорит к чертям. Погуглите теорию, информации полно. В опционах очень важна временная стоимость, которая связана со сроком экспирации и зависит от волатильность акций

Очень рискованная инвестиция, но падение цены, с учетом того, что в 19-ом Боинг продал на 53% самолетов меньше, чем в 18-ом, а из портфеля заказов отозвали предзаказы на 190 самолетов, то вполне возможно. Но не следует забывать, что Боинг - из разряда too big to fall. В случае резкого падения финансовых показателей (и цены акций), он обязательно получит матпомощь от правительства. В сущности, очень похоже на ставку в казино.



мнение ватки не интересно. Разве что если сам торгуешь, но ты способен только пересказывать кремлеботский бред.

то, что покупка месячного опциона - адски рисковано, я и сам знаю, у меня уже горели такие. сравнение с казино лишний раз подтверждает твой уровень мракобеса. спасение боинга правительством - это самый лучший вариант развития событий для позиции, потому что к моменту принятия такого решения идея свое отыграет. это результат идеального шторма, когда он начнется (может уже начался но мы этого не видим). у меня ожидания пока что более скромные Тоже самое ты про теслу говорил, свидетель лунного заговора

trololo написав:



то, что покупка месячного опциона - адски рисковано, я и сам знаю, у меня уже горели такие. сравнение с казино лишний раз подтверждает твой уровень мракобеса. спасение боинга правительством - это самый лучший вариант развития событий для позиции, потому что к моменту принятия такого решения идея свое отыграет. это результат идеального шторма, когда он начнется (может уже начался но мы этого не видим). у меня ожидания пока что более скромные Тоже самое ты про теслу говорил, свидетель лунного заговорамнение ватки не интересно. Разве что если сам торгуешь, но ты способен только пересказывать кремлеботский бред.то, что покупка месячного опциона - адски рисковано, я и сам знаю, у меня уже горели такие. сравнение с казино лишний раз подтверждает твой уровень мракобеса. спасение боинга правительством - это самый лучший вариант развития событий для позиции, потому что к моменту принятия такого решения идея свое отыграет. это результат идеального шторма, когда он начнется (может уже начался но мы этого не видим). у меня ожидания пока что более скромные

Торгую на российском рынке с 2009-го, вполне удачно. У меня около 200 тыс. акций ГП, но на брокерском счету всего 2 млн. рублей, что позволяет ежемесячно стабильно зарабатывать по мелочи -40-80 тыс.

А вот, если ТЫ НЕ ТРУС и НЕ ЛЖЕЦ, после того, как опцион сгорит, ПРОСТО ЧЕСТНО НАПИШИ ОБ ЭТОМ.

А вот, если ТЫ НЕ ТРУС и НЕ ЛЖЕЦ, после того, как опцион сгорит, ПРОСТО ЧЕСТНО НАПИШИ ОБ ЭТОМ. Торгую на российском рынке с 2009-го, вполне удачно. У меня около 200 тыс. акций ГП, но на брокерском счету всего 2 млн. рублей, что позволяет ежемесячно стабильно зарабатывать по мелочи -40-80 тыс.А вот, если ТЫ НЕ ТРУС и НЕ ЛЖЕЦ, после того, как опцион сгорит, ПРОСТО ЧЕСТНО НАПИШИ ОБ ЭТОМ. Волгарь Повідомлень: 7446 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 13:36 Волгарь

напишу конечно, этот факт не скроешь, тем более вон аирмакс сказал такой же пут купит

Волгарь написав:



то, что покупка месячного опциона - адски рисковано, я и сам знаю, у меня уже горели такие. сравнение с казино лишний раз подтверждает твой уровень мракобеса. спасение боинга правительством - это самый лучший вариант развития событий для позиции, потому что к моменту принятия такого решения идея свое отыграет. это результат идеального шторма, когда он начнется (может уже начался но мы этого не видим). у меня ожидания пока что более скромные Тоже самое ты про теслу говорил, свидетель лунного заговорамнение ватки не интересно. Разве что если сам торгуешь, но ты способен только пересказывать кремлеботский бред.то, что покупка месячного опциона - адски рисковано, я и сам знаю, у меня уже горели такие. сравнение с казино лишний раз подтверждает твой уровень мракобеса. спасение боинга правительством - это самый лучший вариант развития событий для позиции, потому что к моменту принятия такого решения идея свое отыграет. это результат идеального шторма, когда он начнется (может уже начался но мы этого не видим). у меня ожидания пока что более скромные

Торгую на российском рынке с 2009-го, вполне удачно. У меня около 200 тыс. акций ГП, но на брокерском счету всего 2 млн. рублей, что позволяет ежемесячно стабильно зарабатывать по мелочи -40-80 тыс.

А вот, если ТЫ НЕ ТРУС и НЕ ЛЖЕЦ, после того, как опцион сгорит, ПРОСТО ЧЕСТНО НАПИШИ ОБ ЭТОМ. Торгую на российском рынке с 2009-го, вполне удачно. У меня около 200 тыс. акций ГП, но на брокерском счету всего 2 млн. рублей, что позволяет ежемесячно стабильно зарабатывать по мелочи -40-80 тыс.А вот, если ТЫ НЕ ТРУС и НЕ ЛЖЕЦ, после того, как опцион сгорит, ПРОСТО ЧЕСТНО НАПИШИ ОБ ЭТОМ.



у тебя акций газпрема почти на миллион долларов? чето не особо верится, знаешь. особенно для чувачка, который в лунный заговор верит

trololo написав:



то, что покупка месячного опциона - адски рисковано, я и сам знаю, у меня уже горели такие. сравнение с казино лишний раз подтверждает твой уровень мракобеса. спасение боинга правительством - это самый лучший вариант развития событий для позиции, потому что к моменту принятия такого решения идея свое отыграет. это результат идеального шторма, когда он начнется (может уже начался но мы этого не видим). у меня ожидания пока что более скромные Тоже самое ты про теслу говорил, свидетель лунного заговорамнение ватки не интересно. Разве что если сам торгуешь, но ты способен только пересказывать кремлеботский бред.то, что покупка месячного опциона - адски рисковано, я и сам знаю, у меня уже горели такие. сравнение с казино лишний раз подтверждает твой уровень мракобеса. спасение боинга правительством - это самый лучший вариант развития событий для позиции, потому что к моменту принятия такого решения идея свое отыграет. это результат идеального шторма, когда он начнется (может уже начался но мы этого не видим). у меня ожидания пока что более скромные

Торгую на российском рынке с 2009-го, вполне удачно. У меня около 200 тыс. акций ГП, но на брокерском счету всего 2 млн. рублей, что позволяет ежемесячно стабильно зарабатывать по мелочи -40-80 тыс.

А вот, если ТЫ НЕ ТРУС и НЕ ЛЖЕЦ, после того, как опцион сгорит, ПРОСТО ЧЕСТНО НАПИШИ ОБ ЭТОМ. Торгую на российском рынке с 2009-го, вполне удачно. У меня около 200 тыс. акций ГП, но на брокерском счету всего 2 млн. рублей, что позволяет ежемесячно стабильно зарабатывать по мелочи -40-80 тыс.А вот, если ТЫ НЕ ТРУС и НЕ ЛЖЕЦ, после того, как опцион сгорит, ПРОСТО ЧЕСТНО НАПИШИ ОБ ЭТОМ.



у тебя акций газпрема почти на миллион долларов? чето не особо верится, знаешь. особенно для чувачка, который в лунный заговор верит у тебя акций газпрема почти на миллион долларов?чето не особо верится, знаешь. особенно для чувачка, который в лунный заговор верит

ДА, ПОЧТИ НА МИЛЛИОН. Но ЭТО совершенно не противоречит тому, что с вероятностью больше 70% ЧЕЛОВЕК ЕЩЕ НЕ СТУПАЛ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЛУНЫ, просто потому что через 55 после создания ЖРД двигателя тягой в 800 т, американская индустрия не может сделать ничего подобного тягой в 200.

И к факту владения акциями (и много еще чем) это не имеет абсолютно никакого отношения.

Какие сейчас лучше купить акции или индекс производителей конопли?

Видео про это



Видео про это



proftpd66

