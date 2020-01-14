|
|
|
Идеи для торговли на рынках США
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:49
trololo написав:
куплено BA, 20200214, 325, PUT, Option
по 10.06
Я правильно понимаю, что Вы купили возможность продать ВА по 325 до 10.06? Это через IB? Какой объём и сколько это стоит? Просто в опционах ничего не понимаю. Хочу разобраться на примере.
-
EvgeniyL
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 25.03.18
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:22
EvgeniyL написав: trololo написав:
куплено BA, 20200214, 325, PUT, Option
по 10.06
Я правильно понимаю, что Вы купили возможность продать ВА по 325 до 10.06? Это через IB? Какой объём и сколько это стоит? Просто в опционах ничего не понимаю. Хочу разобраться на примере.
Все верно, ИБ. Один опцион = право покупки/продажи 100 акций. Цена 10.06 это за одну акцию, т.е. цена одного опциона 1006 дол. Если цена акций упадет до 300 дол через месяц, его цена будет примерно 3 тыс. Если не упадет - сгорит к чертям. Погуглите теорию, информации полно. В опционах очень важна временная стоимость, которая связана со сроком экспирации и зависит от волатильность акций
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4405
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2016 раз.
- Подякували: 1178 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:00
trololo написав: EvgeniyL написав: trololo написав:
куплено BA, 20200214, 325, PUT, Option
по 10.06
Я правильно понимаю, что Вы купили возможность продать ВА по 325 до 10.06? Это через IB? Какой объём и сколько это стоит? Просто в опционах ничего не понимаю. Хочу разобраться на примере.
Все верно, ИБ. Один опцион = право покупки/продажи 100 акций. Цена 10.06 это за одну акцию, т.е. цена одного опциона 1006 дол. Если цена акций упадет до 300 дол через месяц, его цена будет примерно 3 тыс. Если не упадет - сгорит к чертям. Погуглите теорию, информации полно. В опционах очень важна временная стоимость, которая связана со сроком экспирации и зависит от волатильность акций
Очень рискованная инвестиция, но падение цены, с учетом того, что в 19-ом Боинг продал на 53% самолетов меньше, чем в 18-ом, а из портфеля заказов отозвали предзаказы на 190 самолетов, то вполне возможно. Но не следует забывать, что Боинг - из разряда too big to fall. В случае резкого падения финансовых показателей (и цены акций), он обязательно получит матпомощь от правительства. В сущности, очень похоже на ставку в казино.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7448
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:45
Тоже самое ты про теслу говорил, свидетель лунного заговора
мнение ватки не интересно. Разве что если сам торгуешь, но ты способен только пересказывать кремлеботский бред.
то, что покупка месячного опциона - адски рисковано, я и сам знаю, у меня уже горели такие. сравнение с казино лишний раз подтверждает твой уровень мракобеса. спасение боинга правительством - это самый лучший вариант развития событий для позиции, потому что к моменту принятия такого решения идея свое отыграет. это результат идеального шторма, когда он начнется (может уже начался но мы этого не видим). у меня ожидания пока что более скромные
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4405
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2016 раз.
- Подякували: 1178 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 15 січ, 2020 13:06
trololo написав:
Тоже самое ты про теслу говорил, свидетель лунного заговора
мнение ватки не интересно. Разве что если сам торгуешь, но ты способен только пересказывать кремлеботский бред.
то, что покупка месячного опциона - адски рисковано, я и сам знаю, у меня уже горели такие. сравнение с казино лишний раз подтверждает твой уровень мракобеса. спасение боинга правительством - это самый лучший вариант развития событий для позиции, потому что к моменту принятия такого решения идея свое отыграет. это результат идеального шторма, когда он начнется (может уже начался но мы этого не видим). у меня ожидания пока что более скромные
Торгую на российском рынке с 2009-го, вполне удачно. У меня около 200 тыс. акций ГП, но на брокерском счету всего 2 млн. рублей, что позволяет ежемесячно стабильно зарабатывать по мелочи -40-80 тыс.
А вот, если ТЫ НЕ ТРУС и НЕ ЛЖЕЦ, после того, как опцион сгорит, ПРОСТО ЧЕСТНО НАПИШИ ОБ ЭТОМ.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7448
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 13:36
Волгарь
напишу конечно, этот факт не скроешь, тем более вон аирмакс сказал такой же пут купит
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4405
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2016 раз.
- Подякували: 1178 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 15 січ, 2020 13:38
Волгарь написав: trololo написав:
Тоже самое ты про теслу говорил, свидетель лунного заговора
мнение ватки не интересно. Разве что если сам торгуешь, но ты способен только пересказывать кремлеботский бред.
то, что покупка месячного опциона - адски рисковано, я и сам знаю, у меня уже горели такие. сравнение с казино лишний раз подтверждает твой уровень мракобеса. спасение боинга правительством - это самый лучший вариант развития событий для позиции, потому что к моменту принятия такого решения идея свое отыграет. это результат идеального шторма, когда он начнется (может уже начался но мы этого не видим). у меня ожидания пока что более скромные
Торгую на российском рынке с 2009-го, вполне удачно. У меня около 200 тыс. акций ГП, но на брокерском счету всего 2 млн. рублей, что позволяет ежемесячно стабильно зарабатывать по мелочи -40-80 тыс.
А вот, если ТЫ НЕ ТРУС и НЕ ЛЖЕЦ, после того, как опцион сгорит, ПРОСТО ЧЕСТНО НАПИШИ ОБ ЭТОМ.
у тебя акций газпрема почти на миллион долларов?
чето не особо верится, знаешь. особенно для чувачка, который в лунный заговор верит
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4405
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2016 раз.
- Подякували: 1178 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:01
trololo написав: Волгарь написав: trololo написав:
Тоже самое ты про теслу говорил, свидетель лунного заговора
мнение ватки не интересно. Разве что если сам торгуешь, но ты способен только пересказывать кремлеботский бред.
то, что покупка месячного опциона - адски рисковано, я и сам знаю, у меня уже горели такие. сравнение с казино лишний раз подтверждает твой уровень мракобеса. спасение боинга правительством - это самый лучший вариант развития событий для позиции, потому что к моменту принятия такого решения идея свое отыграет. это результат идеального шторма, когда он начнется (может уже начался но мы этого не видим). у меня ожидания пока что более скромные
Торгую на российском рынке с 2009-го, вполне удачно. У меня около 200 тыс. акций ГП, но на брокерском счету всего 2 млн. рублей, что позволяет ежемесячно стабильно зарабатывать по мелочи -40-80 тыс.
А вот, если ТЫ НЕ ТРУС и НЕ ЛЖЕЦ, после того, как опцион сгорит, ПРОСТО ЧЕСТНО НАПИШИ ОБ ЭТОМ.
у тебя акций газпрема почти на миллион долларов?
чето не особо верится, знаешь. особенно для чувачка, который в лунный заговор верит
ДА, ПОЧТИ НА МИЛЛИОН. Но ЭТО совершенно не противоречит тому, что с вероятностью больше 70% ЧЕЛОВЕК ЕЩЕ НЕ СТУПАЛ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЛУНЫ, просто потому что через 55 после создания ЖРД двигателя тягой в 800 т, американская индустрия не может сделать ничего подобного тягой в 200.
И к факту владения акциями (и много еще чем) это не имеет абсолютно никакого отношения.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7448
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:11
Какие сейчас лучше купить акции или индекс производителей конопли?
Видео про это
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1625
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:17
Волгарь написав:
И к факту владения акциями (и много еще чем) это не имеет абсолютно никакого отношения.
глупости, которые ты пишешь относительно Луны и остального, заставляют сомневаться в твоих умственных способностях, лично для меня это маркер дурачка. потому и сомневаюсь, что ты долларовый миллионер (хотя такая вероятность есть). с другой стороны, зачем миллионеру скальпировать рынок за 500 баксов в месяц, тоже непонятно. ладно, бог с тобой и твоими активами. ближе к теме ветки.
какие еще идеи есть, кроме газпрома?
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4405
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2016 раз.
- Подякували: 1178 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|