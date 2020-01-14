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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:19

  proftpd66 написав:Какие сейчас лучше купить акции или индекс производителей конопли?
Видео про это


не слушайте наймана никогда, он очень плохой аналитик.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:36

  trololo написав:
  Волгарь написав:И к факту владения акциями (и много еще чем) это не имеет абсолютно никакого отношения.


глупости, которые ты пишешь относительно Луны и остального, заставляют сомневаться в твоих умственных способностях, лично для меня это маркер дурачка. потому и сомневаюсь, что ты долларовый миллионер (хотя такая вероятность есть). с другой стороны, зачем миллионеру скальпировать рынок за 500 баксов в месяц, тоже непонятно. ладно, бог с тобой и твоими активами. ближе к теме ветки.

какие еще идеи есть, кроме газпрома?

Сбербанк, к дате отсечения (середина июня) он будет почти точно стоить 280+ против нынешних 258-ти, просто потому, что предполагаемые дивиденды за 2019-ый -19-80. Газпром на долгосрок (2-года) - по итогам 2021-го в июле 22-го он выплатит дивы в размере 50% от чистой прибыли по МФСО.(против нынешних 30% по итогам 19-го). Даже если его прибыль упадет до 1,2 трлн. с 1,4 в 19-ом, это будет 600 миллиардов на 22,7 млрд. акций - 26,5 рублей против 16-60 за 2018-ый. При ставке ЦБ в 5% и доходности депозитов в РФ в 2,5-3% годовых это даст цену акции в 450+ рублей против нынешних 249-ти.
Темная лошадка - Сургутнефтегаз. Компания, на счетах которой лежит около 30 млрд. долларов при нулевой долговой нагрузке - обязательно выстрелит.
А безрисково - гривневые облигации Украины со сроком погашения полгода/год. Минимум 10% годовых в валюте.
Если очень хочется отметиться на NYSE - Coca-Cola (стабильно 3-3.5% дивов на акцию), хотя депозит в Укрбанке даст больше. Но уж точно не срочный опцион - проще казино.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:41

proftpd66

ІМХО бомбічєская тємка, путін!

он Хамашка за останні пару місяці в той бік теж дивиться



є такий собі Marijuanna Index, але чи він торгується як ETF?
https://marijuanaindex.com/

усім відомо, щов 2019 Канада повністю легалізувала канабіс
а зараз підтягуються США
https://youtu.be/X7wWg_LYXYs
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:51

  Волгарь написав:
  trololo написав:
  Волгарь написав:И к факту владения акциями (и много еще чем) это не имеет абсолютно никакого отношения.


глупости, которые ты пишешь относительно Луны и остального, заставляют сомневаться в твоих умственных способностях, лично для меня это маркер дурачка. потому и сомневаюсь, что ты долларовый миллионер (хотя такая вероятность есть). с другой стороны, зачем миллионеру скальпировать рынок за 500 баксов в месяц, тоже непонятно. ладно, бог с тобой и твоими активами. ближе к теме ветки.

какие еще идеи есть, кроме газпрома?

Сбербанк, к дате отсечения (середина июня) он будет почти точно стоить 280+ против нынешних 258-ти, просто потому, что предполагаемые дивиденды за 2019-ый -19-80. Газпром на долгосрок (2-года) - по итогам 2021-го в июле 22-го он выплатит дивы в размере 50% от чистой прибыли по МФСО.(против нынешних 30% по итогам 19-го). Даже если его прибыль упадет до 1,2 трлн. с 1,4 в 19-ом, это будет 600 миллиардов на 22,7 млрд. акций - 26,5 рублей против 16-60 за 2018-ый. При ставке ЦБ в 5% и доходности депозитов в РФ в 2,5-3% годовых это даст цену акции в 450+ рублей против нынешних 249-ти.
Темная лошадка - Сургутнефтегаз. Компания, на счетах которой лежит около 30 млрд. долларов при нулевой долговой нагрузке - обязательно выстрелит.
А безрисково - гривневые облигации Украины со сроком погашения полгода/год. Минимум 10% годовых в валюте.
Если очень хочется отметиться на NYSE - Coca-Cola (стабильно 3-3.5% дивов на акцию), хотя депозит в Укрбанке даст больше. Но уж точно не срочный опцион - проще казино.


рашин акции не интересны от слова вообще, читай название ветки. как и гривневые облиги. кока кола под дивидены? ну такое, тогда уж лучше форд, там под 6% было. да и это очень долгосрочные идеи, требующие большого капитала.

надо что-то более краткосрочное. а опцион это лишь способ левереджа.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:27

рашин акции не интересны от слова вообще, читай название ветки. как и гривневые облиги. кока кола под дивидены? ну такое, тогда уж лучше форд, там под 6% было. да и это очень долгосрочные идеи, требующие большого капитала.
надо что-то более краткосрочное. а опцион это лишь способ левереджа.

КАЗИНО. Уже выбросил в топку 3000 долларов. На эти деньги можно месяц ходить -играть в рулетку по 100 долларов. Авось повезет. А главное, при одинаковом результате, патриотично - с случае с опционом деньги останутся в США, с казино - на Украине. Тем более, что в казино вероятность выигрыша повыше, да еще и (очень может быть) шампанское от заведения
Волгарь
 
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