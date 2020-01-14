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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<123 Додано: Сер 15 січ, 2020 14:19 proftpd66 написав: Какие сейчас лучше купить акции или индекс производителей конопли?

Видео про это

Какие сейчас лучше купить акции или индекс производителей конопли?Видео про это



не слушайте наймана никогда, он очень плохой аналитик. не слушайте наймана никогда, он очень плохой аналитик. главное оружие рашистов - ложь trololo

Повідомлень: 4406 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2016 раз. Подякували: 1179 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 14:36 trololo написав: Волгарь написав: И к факту владения акциями (и много еще чем) это не имеет абсолютно никакого отношения. И к факту владения акциями (и много еще чем) это не имеет абсолютно никакого отношения.



глупости, которые ты пишешь относительно Луны и остального, заставляют сомневаться в твоих умственных способностях, лично для меня это маркер дурачка. потому и сомневаюсь, что ты долларовый миллионер (хотя такая вероятность есть). с другой стороны, зачем миллионеру скальпировать рынок за 500 баксов в месяц, тоже непонятно. ладно, бог с тобой и твоими активами. ближе к теме ветки.



какие еще идеи есть, кроме газпрома? глупости, которые ты пишешь относительно Луны и остального, заставляют сомневаться в твоих умственных способностях, лично для меня это маркер дурачка. потому и сомневаюсь, что ты долларовый миллионер (хотя такая вероятность есть). с другой стороны, зачем миллионеру скальпировать рынок за 500 баксов в месяц, тоже непонятно. ладно, бог с тобой и твоими активами. ближе к теме ветки.какие еще идеи есть, кроме газпрома?

Сбербанк, к дате отсечения (середина июня) он будет почти точно стоить 280+ против нынешних 258-ти, просто потому, что предполагаемые дивиденды за 2019-ый -19-80. Газпром на долгосрок (2-года) - по итогам 2021-го в июле 22-го он выплатит дивы в размере 50% от чистой прибыли по МФСО.(против нынешних 30% по итогам 19-го). Даже если его прибыль упадет до 1,2 трлн. с 1,4 в 19-ом, это будет 600 миллиардов на 22,7 млрд. акций - 26,5 рублей против 16-60 за 2018-ый. При ставке ЦБ в 5% и доходности депозитов в РФ в 2,5-3% годовых это даст цену акции в 450+ рублей против нынешних 249-ти.

Темная лошадка - Сургутнефтегаз. Компания, на счетах которой лежит около 30 млрд. долларов при нулевой долговой нагрузке - обязательно выстрелит.

А безрисково - гривневые облигации Украины со сроком погашения полгода/год. Минимум 10% годовых в валюте.

Если очень хочется отметиться на NYSE - Coca-Cola (стабильно 3-3.5% дивов на акцию), хотя депозит в Укрбанке даст больше. Но уж точно не срочный опцион - проще казино. Сбербанк, к дате отсечения (середина июня) он будет почти точно стоить 280+ против нынешних 258-ти, просто потому, что предполагаемые дивиденды за 2019-ый -19-80. Газпром на долгосрок (2-года) - по итогам 2021-го в июле 22-го он выплатит дивы в размере 50% от чистой прибыли по МФСО.(против нынешних 30% по итогам 19-го). Даже если его прибыль упадет до 1,2 трлн. с 1,4 в 19-ом, это будет 600 миллиардов на 22,7 млрд. акций - 26,5 рублей против 16-60 за 2018-ый. При ставке ЦБ в 5% и доходности депозитов в РФ в 2,5-3% годовых это даст цену акции в 450+ рублей против нынешних 249-ти.Темная лошадка - Сургутнефтегаз. Компания, на счетах которой лежит около 30 млрд. долларов при нулевой долговой нагрузке - обязательно выстрелит.А безрисково - гривневые облигации Украины со сроком погашения полгода/год. Минимум 10% годовых в валюте.Если очень хочется отметиться на NYSE - Coca-Cola (стабильно 3-3.5% дивов на акцию), хотя депозит в Укрбанке даст больше. Но уж точно не срочный опцион - проще казино. Волгарь Повідомлень: 7448 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 14:41 proftpd66



ІМХО бомбічєская тємка, путін!



он Хамашка за останні пару місяці в той бік теж дивиться







є такий собі Marijuanna Index, але чи він торгується як ETF?

https://marijuanaindex.com/



усім відомо, щов 2019 Канада повністю легалізувала канабіс

а зараз підтягуються США

https://youtu.be/X7wWg_LYXYs ІМХО бомбічєская тємка, путін!он Хамашка за останні пару місяці в той бік теж дивитьсяє такий собі Marijuanna Index, але чи він торгується як ETF?усім відомо, щов 2019 Канада повністю легалізувала канабіса зараз підтягуються США

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Повідомлень: 7191 З нами з: 01.06.14 Подякував: 198 раз. Подякували: 443 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 14:51 Волгарь написав: trololo написав: Волгарь написав: И к факту владения акциями (и много еще чем) это не имеет абсолютно никакого отношения. И к факту владения акциями (и много еще чем) это не имеет абсолютно никакого отношения.



глупости, которые ты пишешь относительно Луны и остального, заставляют сомневаться в твоих умственных способностях, лично для меня это маркер дурачка. потому и сомневаюсь, что ты долларовый миллионер (хотя такая вероятность есть). с другой стороны, зачем миллионеру скальпировать рынок за 500 баксов в месяц, тоже непонятно. ладно, бог с тобой и твоими активами. ближе к теме ветки.



какие еще идеи есть, кроме газпрома? глупости, которые ты пишешь относительно Луны и остального, заставляют сомневаться в твоих умственных способностях, лично для меня это маркер дурачка. потому и сомневаюсь, что ты долларовый миллионер (хотя такая вероятность есть). с другой стороны, зачем миллионеру скальпировать рынок за 500 баксов в месяц, тоже непонятно. ладно, бог с тобой и твоими активами. ближе к теме ветки.какие еще идеи есть, кроме газпрома?

Сбербанк, к дате отсечения (середина июня) он будет почти точно стоить 280+ против нынешних 258-ти, просто потому, что предполагаемые дивиденды за 2019-ый -19-80. Газпром на долгосрок (2-года) - по итогам 2021-го в июле 22-го он выплатит дивы в размере 50% от чистой прибыли по МФСО.(против нынешних 30% по итогам 19-го). Даже если его прибыль упадет до 1,2 трлн. с 1,4 в 19-ом, это будет 600 миллиардов на 22,7 млрд. акций - 26,5 рублей против 16-60 за 2018-ый. При ставке ЦБ в 5% и доходности депозитов в РФ в 2,5-3% годовых это даст цену акции в 450+ рублей против нынешних 249-ти.

Темная лошадка - Сургутнефтегаз. Компания, на счетах которой лежит около 30 млрд. долларов при нулевой долговой нагрузке - обязательно выстрелит.

А безрисково - гривневые облигации Украины со сроком погашения полгода/год. Минимум 10% годовых в валюте.

Если очень хочется отметиться на NYSE - Coca-Cola (стабильно 3-3.5% дивов на акцию), хотя депозит в Укрбанке даст больше. Но уж точно не срочный опцион - проще казино. Сбербанк, к дате отсечения (середина июня) он будет почти точно стоить 280+ против нынешних 258-ти, просто потому, что предполагаемые дивиденды за 2019-ый -19-80. Газпром на долгосрок (2-года) - по итогам 2021-го в июле 22-го он выплатит дивы в размере 50% от чистой прибыли по МФСО.(против нынешних 30% по итогам 19-го). Даже если его прибыль упадет до 1,2 трлн. с 1,4 в 19-ом, это будет 600 миллиардов на 22,7 млрд. акций - 26,5 рублей против 16-60 за 2018-ый. При ставке ЦБ в 5% и доходности депозитов в РФ в 2,5-3% годовых это даст цену акции в 450+ рублей против нынешних 249-ти.Темная лошадка - Сургутнефтегаз. Компания, на счетах которой лежит около 30 млрд. долларов при нулевой долговой нагрузке - обязательно выстрелит.А безрисково - гривневые облигации Украины со сроком погашения полгода/год. Минимум 10% годовых в валюте.Если очень хочется отметиться на NYSE - Coca-Cola (стабильно 3-3.5% дивов на акцию), хотя депозит в Укрбанке даст больше. Но уж точно не срочный опцион - проще казино.



рашин акции не интересны от слова вообще, читай название ветки. как и гривневые облиги. кока кола под дивидены? ну такое, тогда уж лучше форд, там под 6% было. да и это очень долгосрочные идеи, требующие большого капитала.



надо что-то более краткосрочное. а опцион это лишь способ левереджа. рашин акции не интересны от слова вообще, читай название ветки. как и гривневые облиги. кока кола под дивидены? ну такое, тогда уж лучше форд, там под 6% было. да и это очень долгосрочные идеи, требующие большого капитала.надо что-то более краткосрочное. а опцион это лишь способ левереджа. главное оружие рашистов - ложь trololo

Повідомлень: 4406 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2016 раз. Подякували: 1179 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 15:27 рашин акции не интересны от слова вообще, читай название ветки. как и гривневые облиги. кока кола под дивидены? ну такое, тогда уж лучше форд, там под 6% было. да и это очень долгосрочные идеи, требующие большого капитала.

надо что-то более краткосрочное. а опцион это лишь способ левереджа.

КАЗИНО. Уже выбросил в топку 3000 долларов. На эти деньги можно месяц ходить -играть в рулетку по 100 долларов. Авось повезет. А главное, при одинаковом результате, патриотично - с случае с опционом деньги останутся в США, с казино - на Украине. Тем более, что в казино вероятность выигрыша повыше, да еще и (очень может быть) шампанское от заведения КАЗИНО. Уже выбросил в топку 3000 долларов. На эти деньги можно месяц ходить -играть в рулетку по 100 долларов. Авось повезет. А главное, при одинаковом результате, патриотично - с случае с опционом деньги останутся в США, с казино - на Украине. Тем более, что в казино вероятность выигрыша повыше, да еще и (очень может быть) шампанское от заведения Волгарь Повідомлень: 7448 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 січ, 2020 19:14 Волгарь написав: рашин акции не интересны от слова вообще, читай название ветки. как и гривневые облиги. кока кола под дивидены? ну такое, тогда уж лучше форд, там под 6% было. да и это очень долгосрочные идеи, требующие большого капитала.

надо что-то более краткосрочное. а опцион это лишь способ левереджа.

КАЗИНО. Уже выбросил в топку 3000 долларов. На эти деньги можно месяц ходить -играть в рулетку по 100 долларов. Авось повезет. А главное, при одинаковом результате, патриотично - с случае с опционом деньги останутся в США, с казино - на Украине. Тем более, что в казино вероятность выигрыша повыше, да еще и (очень может быть) шампанское от заведения КАЗИНО. Уже выбросил в топку 3000 долларов. На эти деньги можно месяц ходить -играть в рулетку по 100 долларов. Авось повезет. А главное, при одинаковом результате, патриотично - с случае с опционом деньги останутся в США, с казино - на Украине. Тем более, что в казино вероятность выигрыша повыше, да еще и (очень может быть) шампанское от заведения

Откуда взял 3000? Пока сто баксов в минусе. А так конечно можешь идти играть в казино, свидетель банкротства теслы )) Откуда взял 3000? Пока сто баксов в минусе. А так конечно можешь идти играть в казино, свидетель банкротства теслы )) главное оружие рашистов - ложь trololo

Повідомлень: 4406 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2016 раз. Подякували: 1179 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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