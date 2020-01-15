Додано: Сер 15 січ, 2020 14:36

trololo написав: Волгарь написав: И к факту владения акциями (и много еще чем) это не имеет абсолютно никакого отношения. И к факту владения акциями (и много еще чем) это не имеет абсолютно никакого отношения.



глупости, которые ты пишешь относительно Луны и остального, заставляют сомневаться в твоих умственных способностях, лично для меня это маркер дурачка. потому и сомневаюсь, что ты долларовый миллионер (хотя такая вероятность есть). с другой стороны, зачем миллионеру скальпировать рынок за 500 баксов в месяц, тоже непонятно. ладно, бог с тобой и твоими активами. ближе к теме ветки.



какие еще идеи есть, кроме газпрома? глупости, которые ты пишешь относительно Луны и остального, заставляют сомневаться в твоих умственных способностях, лично для меня это маркер дурачка. потому и сомневаюсь, что ты долларовый миллионер (хотя такая вероятность есть). с другой стороны, зачем миллионеру скальпировать рынок за 500 баксов в месяц, тоже непонятно. ладно, бог с тобой и твоими активами. ближе к теме ветки.какие еще идеи есть, кроме газпрома?

Сбербанк, к дате отсечения (середина июня) он будет почти точно стоить 280+ против нынешних 258-ти, просто потому, что предполагаемые дивиденды за 2019-ый -19-80. Газпром на долгосрок (2-года) - по итогам 2021-го в июле 22-го он выплатит дивы в размере 50% от чистой прибыли по МФСО.(против нынешних 30% по итогам 19-го). Даже если его прибыль упадет до 1,2 трлн. с 1,4 в 19-ом, это будет 600 миллиардов на 22,7 млрд. акций - 26,5 рублей против 16-60 за 2018-ый. При ставке ЦБ в 5% и доходности депозитов в РФ в 2,5-3% годовых это даст цену акции в 450+ рублей против нынешних 249-ти.Темная лошадка - Сургутнефтегаз. Компания, на счетах которой лежит около 30 млрд. долларов при нулевой долговой нагрузке - обязательно выстрелит.А безрисково - гривневые облигации Украины со сроком погашения полгода/год. Минимум 10% годовых в валюте.Если очень хочется отметиться на NYSE - Coca-Cola (стабильно 3-3.5% дивов на акцию), хотя депозит в Укрбанке даст больше. Но уж точно не срочный опцион - проще казино.