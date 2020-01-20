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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:03
Волгарь написав:
Я не случайно написал про казино - с вероятность 90% Ваш опцион обнулится.
Поясню почему. В отличии от фондового/валютного или товарного рынка, где в ноль можно проиграть только с плечом, Вы выбрали самую рискованную инвестицию - В ВЕРОЯТНОСТЬ СОБЫТИЯ. За свои деньги Вы никакой материальной ценности не получили. Это может позволить себе ли супербогатый (just for fun), либо очень срочно нуждающийся в деньгах игрок (зарабатывать реальные 10-12% годовых в валюте на гривневых облигациях с горизонтом год для Вас не походит). Вы сделали ставку на вероятность события, на которое НИКАК ПОВЛИЯТЬ НЕ МОЖЕТЕ, А О МНОЖЕСТВЕ РЕАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА НЕГО ВЛИЯЮЩИХ ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЕТЕ. В сущности это ставка в казино. Более того, если каждый день играть в казино на 100 долларов на красное/черное (3000 в месяц), то вероятность проиграть все, не выиграв ни разу - 1/(2 в тридцатой степени), т.е. близко к 1/миллиардной. В Вашем случае -9/10.
твои 90% вероятности слива вытянуты с потолка. я вот считаю что падение до срока экспирации ниже 320 будет с вероятностю около 40-50%.
напомни, что ты там про теслу говорил год назад, аналитик лунный?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:42
trololo написав: Волгарь написав:
Я не случайно написал про казино - с вероятность 90% Ваш опцион обнулится.
Поясню почему. В отличии от фондового/валютного или товарного рынка, где в ноль можно проиграть только с плечом, Вы выбрали самую рискованную инвестицию - В ВЕРОЯТНОСТЬ СОБЫТИЯ. За свои деньги Вы никакой материальной ценности не получили. Это может позволить себе ли супербогатый (just for fun), либо очень срочно нуждающийся в деньгах игрок (зарабатывать реальные 10-12% годовых в валюте на гривневых облигациях с горизонтом год для Вас не походит). Вы сделали ставку на вероятность события, на которое НИКАК ПОВЛИЯТЬ НЕ МОЖЕТЕ, А О МНОЖЕСТВЕ РЕАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА НЕГО ВЛИЯЮЩИХ ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЕТЕ. В сущности это ставка в казино. Более того, если каждый день играть в казино на 100 долларов на красное/черное (3000 в месяц), то вероятность проиграть все, не выиграв ни разу - 1/(2 в тридцатой степени), т.е. близко к 1/миллиардной. В Вашем случае -9/10.
твои 90% вероятности слива вытянуты с потолка. я вот считаю что падение до срока экспирации ниже 320 будет с вероятностю около 40-50%.
напомни, что ты там про теслу говорил год назад, аналитик лунный?
Давай подождем срока экспирации ВЕРОЯТНОСТИ. Только дай слово, что честно поведаешь об этом.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:19
Волгарь написав:
Давай подождем срока экспирации ВЕРОЯТНОСТИ. Только дай слово, что честно поведаешь об этом.
вероятность по одному случаю не измерить как бе. но то такое. зачем ты второй раз чесное слово берешь? открой свой терминал и сам смотри цену, да и цену опциона по цене акций плюс минус прикинуть можно. если боинг дальше падать не будет, не надо будет моего заявления, чтобы понять, что пут сгорел. страйк и срок я указал
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 21 січ, 2020 11:17
trololo написав: Волгарь написав:
Давай подождем срока экспирации ВЕРОЯТНОСТИ. Только дай слово, что честно поведаешь об этом.
вероятность по одному случаю не измерить как бе. но то такое. зачем ты второй раз чесное слово берешь? открой свой терминал и сам смотри цену, да и цену опциона по цене акций плюс минус прикинуть можно. если боинг дальше падать не будет, не надо будет моего заявления, чтобы понять, что пут сгорел. страйк и срок я указал
Я не слежу за NYSE. По сроку, я правильно понял, что он истекает 14/2?
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