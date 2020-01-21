Волгарь написав:

Я не случайно написал про казино - с вероятность 90% Ваш опцион обнулится.Поясню почему. В отличии от фондового/валютного или товарного рынка, где в ноль можно проиграть только с плечом, Вы выбрали самую рискованную инвестицию - В ВЕРОЯТНОСТЬ СОБЫТИЯ. За свои деньги Вы никакой материальной ценности не получили. Это может позволить себе ли супербогатый (just for fun), либо очень срочно нуждающийся в деньгах игрок (зарабатывать реальные 10-12% годовых в валюте на гривневых облигациях с горизонтом год для Вас не походит). Вы сделали ставку на вероятность события, на которое НИКАК ПОВЛИЯТЬ НЕ МОЖЕТЕ, А О МНОЖЕСТВЕ РЕАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА НЕГО ВЛИЯЮЩИХ ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЕТЕ. В сущности это ставка в казино. Более того, если каждый день играть в казино на 100 долларов на красное/черное (3000 в месяц), то вероятность проиграть все, не выиграв ни разу - 1/(2 в тридцатой степени), т.е. близко к 1/миллиардной. В Вашем случае -9/10.