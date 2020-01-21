Волгарь написав:Я не случайно написал про казино - с вероятность 90% Ваш опцион обнулится. Поясню почему. В отличии от фондового/валютного или товарного рынка, где в ноль можно проиграть только с плечом, Вы выбрали самую рискованную инвестицию - В ВЕРОЯТНОСТЬ СОБЫТИЯ. За свои деньги Вы никакой материальной ценности не получили. Это может позволить себе ли супербогатый (just for fun), либо очень срочно нуждающийся в деньгах игрок (зарабатывать реальные 10-12% годовых в валюте на гривневых облигациях с горизонтом год для Вас не походит). Вы сделали ставку на вероятность события, на которое НИКАК ПОВЛИЯТЬ НЕ МОЖЕТЕ, А О МНОЖЕСТВЕ РЕАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА НЕГО ВЛИЯЮЩИХ ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЕТЕ. В сущности это ставка в казино. Более того, если каждый день играть в казино на 100 долларов на красное/черное (3000 в месяц), то вероятность проиграть все, не выиграв ни разу - 1/(2 в тридцатой степени), т.е. близко к 1/миллиардной. В Вашем случае -9/10.
твои 90% вероятности слива вытянуты с потолка. я вот считаю что падение до срока экспирации ниже 320 будет с вероятностю около 40-50%.
напомни, что ты там про теслу говорил год назад, аналитик лунный?
Волгарь написав:Я не случайно написал про казино - с вероятность 90% Ваш опцион обнулится. Поясню почему. В отличии от фондового/валютного или товарного рынка, где в ноль можно проиграть только с плечом, Вы выбрали самую рискованную инвестицию - В ВЕРОЯТНОСТЬ СОБЫТИЯ. За свои деньги Вы никакой материальной ценности не получили. Это может позволить себе ли супербогатый (just for fun), либо очень срочно нуждающийся в деньгах игрок (зарабатывать реальные 10-12% годовых в валюте на гривневых облигациях с горизонтом год для Вас не походит). Вы сделали ставку на вероятность события, на которое НИКАК ПОВЛИЯТЬ НЕ МОЖЕТЕ, А О МНОЖЕСТВЕ РЕАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА НЕГО ВЛИЯЮЩИХ ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЕТЕ. В сущности это ставка в казино. Более того, если каждый день играть в казино на 100 долларов на красное/черное (3000 в месяц), то вероятность проиграть все, не выиграв ни разу - 1/(2 в тридцатой степени), т.е. близко к 1/миллиардной. В Вашем случае -9/10.
твои 90% вероятности слива вытянуты с потолка. я вот считаю что падение до срока экспирации ниже 320 будет с вероятностю около 40-50%.
напомни, что ты там про теслу говорил год назад, аналитик лунный?
Давай подождем срока экспирации ВЕРОЯТНОСТИ. Только дай слово, что честно поведаешь об этом.
Волгарь написав:Давай подождем срока экспирации ВЕРОЯТНОСТИ. Только дай слово, что честно поведаешь об этом.
вероятность по одному случаю не измерить как бе. но то такое. зачем ты второй раз чесное слово берешь? открой свой терминал и сам смотри цену, да и цену опциона по цене акций плюс минус прикинуть можно. если боинг дальше падать не будет, не надо будет моего заявления, чтобы понять, что пут сгорел. страйк и срок я указал
Волгарь написав:Давай подождем срока экспирации ВЕРОЯТНОСТИ. Только дай слово, что честно поведаешь об этом.
вероятность по одному случаю не измерить как бе. но то такое. зачем ты второй раз чесное слово берешь? открой свой терминал и сам смотри цену, да и цену опциона по цене акций плюс минус прикинуть можно. если боинг дальше падать не будет, не надо будет моего заявления, чтобы понять, что пут сгорел. страйк и срок я указал
Я не слежу за NYSE. По сроку, я правильно понял, что он истекает 14/2?