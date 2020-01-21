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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:52
trololo написав:
Немного отросли после остановки. Дно не дно, посмотрим. Думаю до 300 ещё сходим, может даже 250
Увидим. 300 вполне возможно, 250 вряд ли - Боинг не дотком в нулевом, акции реальных компаний, особенно в нынешней конкретной ситуации в США не падают на 20% (особенно за период 3 недели). Сейчас фьючерс на SP +0.45%,скорее всего Доу-Джонс пойдет вверх уже вечером. особенно с учетом того, что КНР обязалось купить в США авиатехники за 2 года на десятки миллиардов долларов.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 13:45
Волгарь написав: trololo написав:
Немного отросли после остановки. Дно не дно, посмотрим. Думаю до 300 ещё сходим, может даже 250
Увидим. 300 вполне возможно, 250 вряд ли - Боинг не дотком в нулевом, акции реальных компаний, особенно в нынешней конкретной ситуации в США не падают на 20% (особенно за период 3 недели). Сейчас фьючерс на SP +0.45%,скорее всего Доу-Джонс пойдет вверх уже вечером. особенно с учетом того, что КНР обязалось купить в США авиатехники за 2 года на десятки миллиардов долларов.
аа, уже 300 вполне возможно? а еще позавчера это был шанс на 1 из 10
главное оружие рашистов - ложь
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