|
|
|
Идеи для торговли на рынках США
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:52
trololo написав:
Немного отросли после остановки. Дно не дно, посмотрим. Думаю до 300 ещё сходим, может даже 250
Увидим. 300 вполне возможно, 250 вряд ли - Боинг не дотком в нулевом, акции реальных компаний, особенно в нынешней конкретной ситуации в США не падают на 20% (особенно за период 3 недели). Сейчас фьючерс на SP +0.45%,скорее всего Доу-Джонс пойдет вверх уже вечером. особенно с учетом того, что КНР обязалось купить в США авиатехники за 2 года на десятки миллиардов долларов.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7524
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 770 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:45
Волгарь написав: trololo написав:
Немного отросли после остановки. Дно не дно, посмотрим. Думаю до 300 ещё сходим, может даже 250
Увидим. 300 вполне возможно, 250 вряд ли - Боинг не дотком в нулевом, акции реальных компаний, особенно в нынешней конкретной ситуации в США не падают на 20% (особенно за период 3 недели). Сейчас фьючерс на SP +0.45%,скорее всего Доу-Джонс пойдет вверх уже вечером. особенно с учетом того, что КНР обязалось купить в США авиатехники за 2 года на десятки миллиардов долларов.
аа, уже 300 вполне возможно? а еще позавчера это был шанс на 1 из 10
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4465
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2021 раз.
- Подякували: 1199 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:10
Пля, безумие какое-то творится с этой Теслой.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33245
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 841 раз.
- Подякували: 3829 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:35
airmax78 написав:
Пля, безумие какое-то творится с этой Теслой.
продал последние 10 акций
жду откат, а его все нет и нет. и боинг, срань этакая, не падает толком, несмотря на ужасный отчет. вот уж правду говорят, что текущая цена на акции отражает то, что будет с эмитентом через полгода, а не то, что с ним происходит сейчас.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4465
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2021 раз.
- Подякували: 1199 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:42
trololo написав: airmax78 написав:
Пля, безумие какое-то творится с этой Теслой.
продал последние 10 акций
жду откат, а его все нет и нет. и боинг, срань этакая, не падает толком, несмотря на ужасный отчет. вот уж правду говорят, что текущая цена на акции отражает то, что будет с эмитентом через полгода, а не то, что с ним происходит сейчас.
До какого уровня, думаете, откатит? Истерика у инвесторов такая, как-будто завтра уже все пересаживаются на Теслы. "Тесла - это эппл 10 лет назад" - это самое безобидное что я читал.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33245
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 841 раз.
- Подякували: 3829 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 30 січ, 2020 19:56
airmax78 написав:
До какого уровня, думаете, откатит? Истерика у инвесторов такая, как-будто завтра уже все пересаживаются на Теслы. "Тесла - это эппл 10 лет назад" - это самое безобидное что я читал.
сложно сказать, ну хотя бы до МА50 пусть вернется. какой-то негативчик бы не помешал, типа самовозгорания, или там автопилот кого-то ушатал. вроде китайская фабрика останавливается из-за вируса, может это попустит немного.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4465
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2021 раз.
- Подякували: 1199 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 30 січ, 2020 20:01
trololo написав: airmax78 написав:
До какого уровня, думаете, откатит? Истерика у инвесторов такая, как-будто завтра уже все пересаживаются на Теслы. "Тесла - это эппл 10 лет назад" - это самое безобидное что я читал.
сложно сказать, ну хотя бы до МА50 пусть вернется. какой-то негативчик бы не помешал, типа самовозгорания, или там автопилот кого-то ушатал. вроде китайская фабрика останавливается из-за вируса, может это попустит немного.
Ну, маякните, как будете считать, что уже можно заходить. Я хочу Теслу иметь в портфеле. Так обидно. Я летом заходил по300. Выскочил по270 и перекрестился, когда оно до 176 упало. Хотел перезайти по 330 после презентации Трака - и мне Саксо заблокировал счет за необновление регистрации. Пока они чухались - ушло к 400 и я обломался.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33245
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 841 раз.
- Подякували: 3829 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 30 січ, 2020 20:07
airmax78
ок, скажу. сам, конечно, хоть и поднял около 12, но все равно такое чувсто противное (думаю, знакомо каждому торгующему), что не заработал больше, ведь хз, когда снова будет шанс зайти. опцион продал рано и больше не покупал, и акций не на весь бай пауер прикуупил.
глобально, все равно надо будет покупать, под идею автопилота+роботакси. жалко еще, что спейсХ непубличная, вот там тоже потанцевал огого
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4465
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2021 раз.
- Подякували: 1199 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|