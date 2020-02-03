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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:31

  trololo написав:чувствую себя еретиком - вшортил теслу, не выдержал (

Ыыыыы??? :shock: Чем объясните такое предательство?

P.S. 728....... ПЦ... Что случилось? Тесла Модел Y начали отгружать?
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:48

  airmax78 написав:Тесла Модел Y начали отгружать?

ну вообще то ли начали, то ли начнут вот-вот.

а шорт наверное от обиды, что так мало купил в свое время, и так быстро продал :? чувствую, пожалею... но такой зеленый дилдон должен отыграть, не могут же шортисты сидеть вечно, а как шорты покроются, будет откат
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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