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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 03 лют, 2020 18:31
trololo написав:
чувствую себя еретиком - вшортил теслу, не выдержал (
Ыыыыы???
Чем объясните такое предательство?
P.S. 728....... ПЦ... Что случилось? Тесла Модел Y начали отгружать?
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Додано: Пон 03 лют, 2020 18:48
airmax78 написав:
Тесла Модел Y начали отгружать?
ну вообще то ли начали, то ли начнут вот-вот.
а шорт наверное от обиды, что так мало купил в свое время, и так быстро продал
чувствую, пожалею... но такой зеленый дилдон должен отыграть, не могут же шортисты сидеть вечно, а как шорты покроются, будет откат
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 03 лют, 2020 20:16
trololo написав: airmax78 написав:
Тесла Модел Y начали отгружать?
ну вообще то ли начали, то ли начнут вот-вот.
а шорт наверное от обиды, что так мало купил в свое время, и так быстро продал
чувствую, пожалею... но такой зеленый дилдон должен отыграть, не могут же шортисты сидеть вечно, а как шорты покроются, будет откат
Ну там ПЦ какое-то. Биткоин напоминающее очень. Или что, какждый покупатель автомобиля Тесла тут же ломится в акции Тесла на все оставшиеся деньги?
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Додано: Вів 04 лют, 2020 09:45
Для жесткой коррекции Теслы нужен один убыточный квартал. Пожалуйста, Маск, не подведи.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 17:20
airmax78 написав:
Для жесткой коррекции Теслы нужен один убыточный квартал. Пожалуйста, Маск, не подведи.
выскочил из шорта с горящим задом и похудевшим на 2к депо
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 04 лют, 2020 17:55
trololo написав: airmax78 написав:
Для жесткой коррекции Теслы нужен один убыточный квартал. Пожалуйста, Маск, не подведи.
выскочил из шорта с горящим задом и похудевшим на 2к депо
Блд, Вам не кажется, что это ту мач? 892 с походом на 940 в течение дня. Такое впечатление, что в мире остался только один автопроизводитель-монополист.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 17:57
airmax78
шортистов слишком много там сидело. не верю, что кто-то покупает, кроме них. вероятно, им просто не хватает обьема рынка, чтобы выйти, отсюда и рокета
главное оружие рашистов - ложь
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