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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:31

  trololo написав:чувствую себя еретиком - вшортил теслу, не выдержал (

Ыыыыы??? :shock: Чем объясните такое предательство?

P.S. 728....... ПЦ... Что случилось? Тесла Модел Y начали отгружать?
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:48

  airmax78 написав:Тесла Модел Y начали отгружать?

ну вообще то ли начали, то ли начнут вот-вот.

а шорт наверное от обиды, что так мало купил в свое время, и так быстро продал :? чувствую, пожалею... но такой зеленый дилдон должен отыграть, не могут же шортисты сидеть вечно, а как шорты покроются, будет откат
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:16

  trololo написав:
  airmax78 написав:Тесла Модел Y начали отгружать?

ну вообще то ли начали, то ли начнут вот-вот.

а шорт наверное от обиды, что так мало купил в свое время, и так быстро продал :? чувствую, пожалею... но такой зеленый дилдон должен отыграть, не могут же шортисты сидеть вечно, а как шорты покроются, будет откат

Ну там ПЦ какое-то. Биткоин напоминающее очень. Или что, какждый покупатель автомобиля Тесла тут же ломится в акции Тесла на все оставшиеся деньги?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:45

Для жесткой коррекции Теслы нужен один убыточный квартал. Пожалуйста, Маск, не подведи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:20

  airmax78 написав:Для жесткой коррекции Теслы нужен один убыточный квартал. Пожалуйста, Маск, не подведи.


выскочил из шорта с горящим задом и похудевшим на 2к депо :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:55

  trololo написав:
  airmax78 написав:Для жесткой коррекции Теслы нужен один убыточный квартал. Пожалуйста, Маск, не подведи.


выскочил из шорта с горящим задом и похудевшим на 2к депо :mrgreen:

Блд, Вам не кажется, что это ту мач? 892 с походом на 940 в течение дня. Такое впечатление, что в мире остался только один автопроизводитель-монополист.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:57

airmax78
шортистов слишком много там сидело. не верю, что кто-то покупает, кроме них. вероятно, им просто не хватает обьема рынка, чтобы выйти, отсюда и рокета
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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