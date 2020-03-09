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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 28 лют, 2020 18:50
trololo написав: airmax78 написав:
Трололо, не молчите, а то я сейчас глупостей наделаю.
сори, сегодня первая сделка за долгое время. купил 10 шт теслы по 634, будет ниже - буду добирать ступеньками
епта, только втарился и написал пост - уже 616
Дно не словишь. Я боюсь, что если потребительские настроения будут падать, то покупку авто за 60куе многие могут отложить.
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Додано: Суб 29 лют, 2020 00:07
airmax78
знаю что не словлю, но покупкой частями попытаюсь собрать позицию по терпимой цене
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Суб 29 лют, 2020 09:54
trololo написав:airmax78
знаю что не словлю, но покупкой частями попытаюсь собрать позицию по терпимой цене
Отлично зашли. Если в понедельник паника не продолжится - я тоже куплю.
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Додано: Пон 02 бер, 2020 19:24
trololo написав:airmax78
знаю что не словлю, но покупкой частями попытаюсь собрать позицию по терпимой цене
Опять я зассал.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 13:37
airmax78 написав: trololo написав:airmax78
знаю что не словлю, но покупкой частями попытаюсь собрать позицию по терпимой цене
Опять я зассал.
я по себе тоже замечаю, что психологически намного проще купить если условно с 500 упало на 300, и намного сложнее, если с 300 выросло до 500. хотя по логике должно быть совсем наоборот.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 09 бер, 2020 21:16
Ну что будем делать? Еще подождем?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 12:00
Трололо, откликнитесь! Сейчас каждый день может накормить год (правда может и сожрать).
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Додано: Вів 10 бер, 2020 12:46
Во сколько по Киеву рынок открывается? Я куплю Теслу.
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