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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 18:50

  trololo написав:
  airmax78 написав:Трололо, не молчите, а то я сейчас глупостей наделаю.


сори, сегодня первая сделка за долгое время. купил 10 шт теслы по 634, будет ниже - буду добирать ступеньками

епта, только втарился и написал пост - уже 616 :mrgreen:

Дно не словишь. Я боюсь, что если потребительские настроения будут падать, то покупку авто за 60куе многие могут отложить.
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Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 00:07

airmax78

знаю что не словлю, но покупкой частями попытаюсь собрать позицию по терпимой цене
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 09:54

  trololo написав:airmax78

знаю что не словлю, но покупкой частями попытаюсь собрать позицию по терпимой цене

Отлично зашли. Если в понедельник паника не продолжится - я тоже куплю.
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 19:24

  trololo написав:airmax78

знаю что не словлю, но покупкой частями попытаюсь собрать позицию по терпимой цене

Опять я зассал.
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 13:37

  airmax78 написав:
  trololo написав:airmax78

знаю что не словлю, но покупкой частями попытаюсь собрать позицию по терпимой цене

Опять я зассал.

я по себе тоже замечаю, что психологически намного проще купить если условно с 500 упало на 300, и намного сложнее, если с 300 выросло до 500. хотя по логике должно быть совсем наоборот.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 21:16

Re: Идеи для торговли на рынках США

Ну что будем делать? Еще подождем?
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:00

Re: Идеи для торговли на рынках США

Трололо, откликнитесь! Сейчас каждый день может накормить год (правда может и сожрать).
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:46

Во сколько по Киеву рынок открывается? Я куплю Теслу.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:13

airmax78
https://finance.yahoo.com/

Там есть время до открытия и закрытия рынка. Открытие в 15:30 по Киеву, в зимнее время.
_dd_
 
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