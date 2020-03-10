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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:53
Спустились. Трололо, пристегнитесь. Я теперь акционер Тесла. Летим обратно к 300.
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airmax78
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:01
airmax78 написав:
Спустились. Трололо, пристегнитесь. Я теперь акционер Тесла. Летим обратно к 300.
возрадуйся земле! докупаем папиццот если дадут. жалею что повторно не вшортил боинг. была мысль собрать ненаправленный портфель типа шорт БА + лонг тесла. неплохо бы получилось. но, что не сделано - то бессмысленно
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:07
trololo написав: airmax78 написав:
Спустились. Трололо, пристегнитесь. Я теперь акционер Тесла. Летим обратно к 300.
возрадуйся земле! докупаем папиццот если дадут. жалею что повторно не вшортил боинг. была мысль собрать ненаправленный портфель типа шорт БА + лонг тесла. неплохо бы получилось. но, что не сделано - то бессмысленно
Я VAG еще сегодня купил... Верю в VAG.
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airmax78
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Додано: Вів 10 бер, 2020 20:07
он же в штатах в чистом виде вроде не торгуется, только небось в виде етф? даже не знаю как посмотреть. кстати, па 150 боинг можно брать имхо, если дадут.
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trololo
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Додано: Сер 11 бер, 2020 01:01
trololo написав:
он же в штатах в чистом виде вроде не торгуется, только небось в виде етф? даже не знаю как посмотреть. кстати, па 150 боинг можно брать имхо, если дадут.
Я не в Штатах их купил. За Евро в Европе. Саксобанк дает доступ к европейским акциям.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 18:13
Макс, почему ты выбрал саксо? А не ib? Exante?
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