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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:53

Re: Идеи для торговли на рынках США

Спустились. Трололо, пристегнитесь. Я теперь акционер Тесла. Летим обратно к 300.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:01

  airmax78 написав:Спустились. Трололо, пристегнитесь. Я теперь акционер Тесла. Летим обратно к 300.


возрадуйся земле! докупаем папиццот если дадут. жалею что повторно не вшортил боинг. была мысль собрать ненаправленный портфель типа шорт БА + лонг тесла. неплохо бы получилось. но, что не сделано - то бессмысленно
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:07

  trololo написав:
  airmax78 написав:Спустились. Трололо, пристегнитесь. Я теперь акционер Тесла. Летим обратно к 300.


возрадуйся земле! докупаем папиццот если дадут. жалею что повторно не вшортил боинг. была мысль собрать ненаправленный портфель типа шорт БА + лонг тесла. неплохо бы получилось. но, что не сделано - то бессмысленно

Я VAG еще сегодня купил... Верю в VAG.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:07

Re: Идеи для торговли на рынках США

он же в штатах в чистом виде вроде не торгуется, только небось в виде етф? даже не знаю как посмотреть. кстати, па 150 боинг можно брать имхо, если дадут.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:01

  trololo написав:он же в штатах в чистом виде вроде не торгуется, только небось в виде етф? даже не знаю как посмотреть. кстати, па 150 боинг можно брать имхо, если дадут.

Я не в Штатах их купил. За Евро в Европе. Саксобанк дает доступ к европейским акциям.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:13

Макс, почему ты выбрал саксо? А не ib? Exante?
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:39

  PS4 написав:Макс, почему ты выбрал саксо? А не ib? Exante?

Саксобанку более 20 лет. А про эти конторы я никогда не слышал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:44

  airmax78 написав:
  PS4 написав:Макс, почему ты выбрал саксо? А не ib? Exante?

Саксобанку более 20 лет. А про эти конторы я никогда не слышал.

Что там с тарифами? Какой минимальный депозит?
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:52

подмывает купить боинг па200. жестко летит на новостях про 18 млрд урегулирование для 737мах, а я думаю, что если это им удастка обойтись потерями в 20 млрд это еще терпимо, отобьют за полгода, если полеты возобновят. вопрос, последние ли это 18 ярдов..
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trololo
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:53

  airmax78 написав:
  PS4 написав:Макс, почему ты выбрал саксо? А не ib? Exante?

Саксобанку более 20 лет. А про эти конторы я никогда не слышал.


IB один из лучших розничных брокеров в США. а ексанте - мелочь, организованная пару лет назад выходцами с СНГ

фиксируем
Зображення
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trololo
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