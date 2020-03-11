Брать Теслу по 630 в разгар кризиса, при том, что полгода назад, когда всё было заипись, она стоила 240....
У меня нет слов//)
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 12 бер, 2020 05:33
Брать Теслу по 630 в разгар кризиса, при том, что полгода назад, когда всё было заипись, она стоила 240....
У меня нет слов//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 12 бер, 2020 09:19
к сожалению, вернуться на полгода назад могут не только лишь все.
главное оружие рашистов - ложь
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