RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 05:33

  airmax78 написав:Спустились. Трололо, пристегнитесь. Я теперь акционер Тесла. Летим обратно к 300.
Брать Теслу по 630 в разгар кризиса, при том, что полгода назад, когда всё было заипись, она стоила 240....
У меня нет слов//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1990
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:19

  asti написав:
  airmax78 написав:Спустились. Трололо, пристегнитесь. Я теперь акционер Тесла. Летим обратно к 300.
Брать Теслу по 630 в разгар кризиса, при том, что полгода назад, когда всё было заипись, она стоила 240....
У меня нет слов//)


к сожалению, вернуться на полгода назад могут не только лишь все.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4587
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2039 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:38

  trololo написав:
  asti написав:
  airmax78 написав:Спустились. Трололо, пристегнитесь. Я теперь акционер Тесла. Летим обратно к 300.
Брать Теслу по 630 в разгар кризиса, при том, что полгода назад, когда всё было заипись, она стоила 240....
У меня нет слов//)


к сожалению, вернуться на полгода назад могут не только лишь все.

Вот что-то я очкую и можем мы вернуться не на полгода назад, а гораздо раньше. VAG уже прилично просел после моей покупки. Тесла, пока, держится. Но насколько ее хватит?
airmax78
 
Повідомлень: 33669
З нами з: 25.10.12
Подякував: 849 раз.
Подякували: 3874 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:55

Re: Идеи для торговли на рынках США

я думаю что сипу увидим на 1500
не сразу конечно, будет сильная пила
может я слишком пессимистичен?
PS4
 
Повідомлень: 236
З нами з: 26.12.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:00

  PS4 написав:я думаю что сипу увидим на 1500
не сразу конечно, будет сильная пила
может я слишком пессимистичен?

Похоже на то. И Тесла пошла валиться.
airmax78
 
Повідомлень: 33669
З нами з: 25.10.12
Подякував: 849 раз.
Подякували: 3874 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:19

Re: Идеи для торговли на рынках США

Все, нервы не выдержали - поставил стопы.
airmax78
 
Повідомлень: 33669
З нами з: 25.10.12
Подякував: 849 раз.
Подякували: 3874 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 06:39

Re: Идеи для торговли на рынках США

А какие механизмы используете для торгов ? По Саксам что то много негативных отзывов.

ib, Кто то еще есть интересный по тарифам и т.д. , какой минимальный порог вхождения в реальный счет ?
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 14.11.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:12

Терминал ib жёстяк конечно
Очень не удобный
PS4
 
Повідомлень: 236
З нами з: 26.12.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.