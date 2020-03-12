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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 12 бер, 2020 05:33
airmax78 написав:
Спустились. Трололо, пристегнитесь. Я теперь акционер Тесла. Летим обратно к 300.
Брать Теслу по 630 в разгар кризиса, при том, что полгода назад, когда всё было заипись, она стоила 240....
У меня нет слов//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 12 бер, 2020 09:19
asti написав: airmax78 написав:
Спустились. Трололо, пристегнитесь. Я теперь акционер Тесла. Летим обратно к 300.
Брать Теслу по 630 в разгар кризиса, при том, что полгода назад, когда всё было заипись, она стоила 240....
У меня нет слов//)
к сожалению, вернуться на полгода назад могут не только лишь все.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:38
trololo написав: asti написав: airmax78 написав:
Спустились. Трололо, пристегнитесь. Я теперь акционер Тесла. Летим обратно к 300.
Брать Теслу по 630 в разгар кризиса, при том, что полгода назад, когда всё было заипись, она стоила 240....
У меня нет слов//)
к сожалению, вернуться на полгода назад могут не только лишь все.
Вот что-то я очкую и можем мы вернуться не на полгода назад, а гораздо раньше. VAG уже прилично просел после моей покупки. Тесла, пока, держится. Но насколько ее хватит?
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:55
я думаю что сипу увидим на 1500
не сразу конечно, будет сильная пила
может я слишком пессимистичен?
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:00
PS4 написав:
я думаю что сипу увидим на 1500
не сразу конечно, будет сильная пила
может я слишком пессимистичен?
Похоже на то. И Тесла пошла валиться.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:19
Все, нервы не выдержали - поставил стопы.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 06:39
А какие механизмы используете для торгов ? По Саксам что то много негативных отзывов
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ib, Кто то еще есть интересный по тарифам и т.д. , какой минимальный порог вхождения в реальный счет ?
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:12
Терминал ib жёстяк конечно
Очень не удобный
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