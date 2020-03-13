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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 14 бер, 2020 12:39
airmax78 написав:
Все, нервы не выдержали - поставил стопы.
на каком уровне сработали? я думал докупать по 540 но рука дрогнула, может 500 снова дождусь. стоило лимитник поставить на 510 , кря
главное оружие рашистов - ложь
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