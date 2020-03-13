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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:39

  airmax78 написав:Все, нервы не выдержали - поставил стопы.

на каком уровне сработали? я думал докупать по 540 но рука дрогнула, может 500 снова дождусь. стоило лимитник поставить на 510 , кря
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:58

  trololo написав:
  airmax78 написав:Все, нервы не выдержали - поставил стопы.

на каком уровне сработали? я думал докупать по 540 но рука дрогнула, может 500 снова дождусь. стоило лимитник поставить на 510 , кря

не спиши, еще в два раза сложится цена
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:02

  trololo написав:
  airmax78 написав:Все, нервы не выдержали - поставил стопы.

на каком уровне сработали? я думал докупать по 540 но рука дрогнула, может 500 снова дождусь. стоило лимитник поставить на 510 , кря

Как раз на 540 и сработали. Я боюсь, что даже если 1й квартал закончится в + для Тесла. 2й - с большой вероятностью будет в убыток и объемы продаж упадут. Все-таки даже М3 - это верхний ценовой сегмент на большинстве рынков, включая США. А что с этим сегментом в кризис происходит?
airmax78
 
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  #<1 ... 891011
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