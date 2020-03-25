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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:28

Re: Идеи для торговли на рынках США

давайте обсудим не единичные бумаги и портфель
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:37

Re: Идеи для торговли на рынках США

Мой прогноз.
К осени будет рост, после героической победы над вирусом. Хотя проблемы экономики (отрыв фондового рынка от реальности - бесконечный рост) никто не победит. 1 триллион, которые выделяют США перетечет на фондовый рынок + плюс подготовка к выборам в США. А после выборов, к зиме, наверное будет новая вспышка вируса и все покатится в низ, не на 10-20%, а на все 200-300%. До уровня 90х. Можно будет брать и ждать снова лет 10-15 для отроста. Если доллар не отменят. :)

Итого две идеи:
1. купить сейчас и продать к концу лета.
2. Закупиться на дне след. зимой.

Всем удачи!
_dd_
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 18:00

_dd_
мне конечно поза давит, но я вчера потратил последнее, что было на счету на покупки. имхо сейчас на многое цены прям совсем сладкие + залив бабла с вертолета + шанс того, что реальная ситуация плохая но не ужас-ужас. а если ужас-ужас, то свободных гаваней не будет. бункер на огороде, так и то отберут остатки уцелевших :lol:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 00:03

  trololo написав:_dd_
мне конечно поза давит, но я вчера потратил последнее, что было на счету на покупки. имхо сейчас на многое цены прям совсем сладкие + залив бабла с вертолета + шанс того, что реальная ситуация плохая но не ужас-ужас. а если ужас-ужас, то свободных гаваней не будет. бункер на огороде, так и то отберут остатки уцелевших :lol:

По состоянию на конец сегодняшнего дня Вас интуиция не подвела. Но, конечно, теперь каждый день приносит сюрпризы.
Кстати, на что еще, кроме Теслы, которая отскочила уже на 18%, Вы считаете цены хорошими?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 00:07

  airmax78 написав:Кстати, на что еще, кроме Теслы, которая отскочила уже на 18%, Вы считаете цены хорошими?


я купил бумаги (не опционы) боинга па100, надеюсь терпелки хватит высидеть рост и мои худшие опасения, которые мной руководили при создании этой ветки не оправдаются, в любом случае, сумма небольшая. в этот кризис хорошо себя показала фарма, амазон, волмарт, ритейлеры, это понятно. можно там копаться, у меня потребности нет, депозит не такой уж большой. ну и я фанат теслы, немного поспешные были покупки, там средняя сейчас в районе 500+. буду высиживать позитив :mrgreen: смоделируйте для себя разные варианты будущего, кто выиграет, кто проиграет. так и торгуйте :) может есть смысл вывести все деньги с депо, и купить тушенок с патронами и камаз соли
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trololo
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:18

Колл 17.04.20 220 на боинг вернул половину покупной стоимости, сливать и лучше купить бумаг на те же деньги или ещё подождать? В 234 до даты экспирации (цена безубытка) не особо верится.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:23

  trololo написав:фиксируем
Зображення


слил за 9.10. -500 дол убытка, но все равно неплохо, учитывая что пару дней назад этот опцион стоил около доллара :lol: акции держу +70% за 4 дня, тоже неплохо
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:41

Мне кажется это какой-то ложный отскок. Ну как так? 3 дня и весь кризис выветрился?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:44

Re: Идеи для торговли на рынках США

  airmax78 написав:не кажется это какой-то ложный отскок. Ну как так? 3 дня и весь кризис выветрился?

А куда по вашему идут 1.5 триллиона? На рост ожиданий роста акций. :)
Мы увидим еще новые пики SP500, но потом все еб..ся (упадет очень сильно).
_dd_
 
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