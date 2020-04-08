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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 08 кві, 2020 23:12
airmax78
Взял 25 акций CCL по 11.94
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