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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:12

airmax78
Взял 25 акций CCL по 11.94
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 20:43

PrimusInterPares

не рановато и не страшно?
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:54

  _dd_ написав:Итого две идеи:
1. купить сейчас и продать к концу лета.
2. Закупиться на дне след. зимой.

Всем удачи!

Зашел в нефтяные акции. К сожалению, на начало праздника не успел. Так бы уже +50% было. Надеюсь, к концу 3 квартала отрастут прилично. А там уже смотреть по ситуации.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:14

Re: Идеи для торговли на рынках США

  airmax78 написав:Все прет вверх как на дрожжах?


біткоїн сьогодні оскаженів, ото всі на нього тепер дивляться :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:18

Посоветуйте через кого торгуете на америке
Good Kid
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:53

  Good Kid написав:Посоветуйте через кого торгуете на америке

какие люди :)
https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/home.php

зы.
Холдинговая компания Berkshire Hathaway американского предпринимателя и инвестора Уоррена Баффета понесла убытки почти на $50 млрд в первом квартале из-за последствий распространения коронавируса COVID-19, - свидетельствует ее корпоративная отчетность.

По итогам трехмесячного периода, который завершился 31 марта, чистые убытки Berkshire Hathaway составили $49,7 млрд. За такой же период в прошлом году прибыль компании оценивалась в $21,7 млрд. Как отмечают телеканалы CNBC и CNN, в Berkshire Hathaway никогда ранее не сообщали о столь крупных убытках.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 08:56

  Good Kid написав:Посоветуйте через кого торгуете на америке

Отличный сервис у Сити
https://www.privatebank.citibank.com/

Порог входа от US$25 million.
Можно поискать с порогом в US$10 million.

Если капитал в таком объеме выделить не получается. Придется идти к лоукостерам.
Лучше interactivebrokers.co.uk но никакого кофе и личного подхода, общаемся с роботом и радуемся.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:21

St/2

кофе не пью, лично сейчас лучше ни к кому не подходить... так что, пытаюсь разобраться с interactivebrokers
Good Kid
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:24

Re: Идеи для торговли на рынках США

Чем вас всех SAXO Bank не устраивает?
Кстати, 3 года назад меня 2 месяца окучивали вот эти мошенники. И я чуть не повелся. Но прочитал договор и написал им чтобы шли нах (в деталях платежа на пополнение счета какую-то полнейшую хрень надо было указывать. Типа я не свой торговый счет пополняю, а отправляю средства им за какие-то информ услуги). Вполне допускаю, что они под новой вывеской могут "работат". Не попадитесь. Ну и я думаю, что они не одни такие на рынке.
https://www.fx.ru/forum/brokery/36363-s ... tzyvy.html
airmax78
 
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