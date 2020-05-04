Холдинговая компания Berkshire Hathaway американского предпринимателя и инвестора Уоррена Баффета понесла убытки почти на $50 млрд в первом квартале из-за последствий распространения коронавируса COVID-19, - свидетельствует ее корпоративная отчетность.
По итогам трехмесячного периода, который завершился 31 марта, чистые убытки Berkshire Hathaway составили $49,7 млрд. За такой же период в прошлом году прибыль компании оценивалась в $21,7 млрд. Как отмечают телеканалы CNBC и CNN, в Berkshire Hathaway никогда ранее не сообщали о столь крупных убытках.
Чем вас всех SAXO Bank не устраивает? Кстати, 3 года назад меня 2 месяца окучивали вот эти мошенники. И я чуть не повелся. Но прочитал договор и написал им чтобы шли нах (в деталях платежа на пополнение счета какую-то полнейшую хрень надо было указывать. Типа я не свой торговый счет пополняю, а отправляю средства им за какие-то информ услуги). Вполне допускаю, что они под новой вывеской могут "работат". Не попадитесь. Ну и я думаю, что они не одни такие на рынке. https://www.fx.ru/forum/brokery/36363-s ... tzyvy.html