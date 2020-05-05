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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:58

  airmax78 написав:Чем вас всех SAXO Bank не устраивает?
Кстати, 3 года назад меня 2 месяца окучивали вот эти мошенники. И я чуть не повелся. Но прочитал договор и написал им чтобы шли нах (в деталях платежа на пополнение счета какую-то полнейшую хрень надо было указывать. Типа я не свой торговый счет пополняю, а отправляю средства им за какие-то информ услуги). Вполне допускаю, что они под новой вывеской могут "работат". Не попадитесь. Ну и я думаю, что они не одни такие на рынке.
https://www.fx.ru/forum/brokery/36363-s ... tzyvy.html

макс, сколько обходится обслуживание в саксо?
PS4
 
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Подякував: 3 раз.
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