airmax78 написав:Чем вас всех SAXO Bank не устраивает? Кстати, 3 года назад меня 2 месяца окучивали вот эти мошенники. И я чуть не повелся. Но прочитал договор и написал им чтобы шли нах (в деталях платежа на пополнение счета какую-то полнейшую хрень надо было указывать. Типа я не свой торговый счет пополняю, а отправляю средства им за какие-то информ услуги). Вполне допускаю, что они под новой вывеской могут "работат". Не попадитесь. Ну и я думаю, что они не одни такие на рынке. https://www.fx.ru/forum/brokery/36363-s ... tzyvy.html