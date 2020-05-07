airmax78 написав:Чем вас всех SAXO Bank не устраивает? Кстати, 3 года назад меня 2 месяца окучивали вот эти мошенники. И я чуть не повелся. Но прочитал договор и написал им чтобы шли нах (в деталях платежа на пополнение счета какую-то полнейшую хрень надо было указывать. Типа я не свой торговый счет пополняю, а отправляю средства им за какие-то информ услуги). Вполне допускаю, что они под новой вывеской могут "работат". Не попадитесь. Ну и я думаю, что они не одни такие на рынке. https://www.fx.ru/forum/brokery/36363-s ... tzyvy.html
кофе не пью, лично сейчас лучше ни к кому не подходить... так что, пытаюсь разобраться с interactivebrokers
Вам трохи інфо для роздумів: 1. Відкриття рахунку вони погодили за 2 робочі дні після надання всіх документів. 2. Грошові кошти були зараховані на торговий рахунок на третій робочий день, враховуючи день переказу. 3. Вхідної комісії при wire-переказі, дійсно, нема (форумчани були праві). 4. Trader Workstation базово демонструє плече 1:4. Чи можна збільшувати-зменшувати ще не дивився.