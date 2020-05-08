airmax78 написав:Чем вас всех SAXO Bank не устраивает? Кстати, 3 года назад меня 2 месяца окучивали вот эти мошенники. И я чуть не повелся. Но прочитал договор и написал им чтобы шли нах (в деталях платежа на пополнение счета какую-то полнейшую хрень надо было указывать. Типа я не свой торговый счет пополняю, а отправляю средства им за какие-то информ услуги). Вполне допускаю, что они под новой вывеской могут "работат". Не попадитесь. Ну и я думаю, что они не одни такие на рынке. https://www.fx.ru/forum/brokery/36363-s ... tzyvy.html
кофе не пью, лично сейчас лучше ни к кому не подходить... так что, пытаюсь разобраться с interactivebrokers
Вам трохи інфо для роздумів: 1. Відкриття рахунку вони погодили за 2 робочі дні після надання всіх документів. 2. Грошові кошти були зараховані на торговий рахунок на третій робочий день, враховуючи день переказу. 3. Вхідної комісії при wire-переказі, дійсно, нема (форумчани були праві). 4. Trader Workstation базово демонструє плече 1:4. Чи можна збільшувати-зменшувати ще не дивився.
ib_investor 1. Все зависит от загрузки, сейчас особый режим из-за эпидемиии, потому чуть дольше. 2. SWIFT|SEPA из не Украины ходят дань в день. Вопросы в укр банкам. 3. Деньги лучше всего заводить SWIFT в долларе США | SEPA в евро. И менять уже на бирже. В целом, 21 валюта, из экзотики - принимают рубль. 4. 4ое плече - интрадей, овернайт - только второе.
5. Если словить нарушение марженальных требований, стоп торги на 180 дней. Чтобы снять, нужно пополнить счет до 25куе. 6. Открывают счета для КИФ и КИК, если деньги белые и число основателей ограниченное и статичное. 7. Не налоговый агент по торговым операциям с ценными бумагами. IB US не выдает информацию нерезидентам США.
Щиро дякую за інформацію, особливо за п.7. Хотів запитати Вас особисто, але краще публічно. Може хтось також цікавиться. Ви мали на увазі видачу інформації контролюючим і податковим органам, приміром, України?
ib_investor Введу правовой коллизии, НДФЛ с валовых доходов, а не прибыли, всем налоговым резидентам Украины я рекомендую работать без продаж. Проект закона по нормализации законодательства проголосован и у президента не подписи.
airmax78 написав:Чем вас всех SAXO Bank не устраивает? Кстати, 3 года назад меня 2 месяца окучивали вот эти мошенники. И я чуть не повелся. Но прочитал договор и написал им чтобы шли нах (в деталях платежа на пополнение счета какую-то полнейшую хрень надо было указывать. Типа я не свой торговый счет пополняю, а отправляю средства им за какие-то информ услуги). Вполне допускаю, что они под новой вывеской могут "работат". Не попадитесь. Ну и я думаю, что они не одни такие на рынке. https://www.fx.ru/forum/brokery/36363-s ... tzyvy.html
какая разница как зарабатывать, проблема в выводе бабла (на самом деле не похоже, что есть такая проблема). хоть кого-то зажопили за вывод с ИБ? я реальных фактов пока не видел. вывожу и деклараху подавать не собираюсь, поглядим че как