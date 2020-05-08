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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:58

  airmax78 написав:Чем вас всех SAXO Bank не устраивает?
Кстати, 3 года назад меня 2 месяца окучивали вот эти мошенники. И я чуть не повелся. Но прочитал договор и написал им чтобы шли нах (в деталях платежа на пополнение счета какую-то полнейшую хрень надо было указывать. Типа я не свой торговый счет пополняю, а отправляю средства им за какие-то информ услуги). Вполне допускаю, что они под новой вывеской могут "работат". Не попадитесь. Ну и я думаю, что они не одни такие на рынке.
https://www.fx.ru/forum/brokery/36363-s ... tzyvy.html

макс, сколько обходится обслуживание в саксо?
PS4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:40

  Good Kid написав:St/2

кофе не пью, лично сейчас лучше ни к кому не подходить... так что, пытаюсь разобраться с interactivebrokers

Вам трохи інфо для роздумів:
1. Відкриття рахунку вони погодили за 2 робочі дні після надання всіх документів.
2. Грошові кошти були зараховані на торговий рахунок на третій робочий день, враховуючи день переказу.
3. Вхідної комісії при wire-переказі, дійсно, нема (форумчани були праві).
4. Trader Workstation базово демонструє плече 1:4. Чи можна збільшувати-зменшувати ще не дивився.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:37

ib_investor
1. Все зависит от загрузки, сейчас особый режим из-за эпидемиии, потому чуть дольше.
2. SWIFT|SEPA из не Украины ходят дань в день. Вопросы в укр банкам.
3. Деньги лучше всего заводить SWIFT в долларе США | SEPA в евро. И менять уже на бирже. В целом, 21 валюта, из экзотики - принимают рубль.
4. 4ое плече - интрадей, овернайт - только второе.

5. Если словить нарушение марженальных требований, стоп торги на 180 дней. Чтобы снять, нужно пополнить счет до 25куе.
6. Открывают счета для КИФ и КИК, если деньги белые и число основателей ограниченное и статичное.
7. Не налоговый агент по торговым операциям с ценными бумагами. IB US не выдает информацию нерезидентам США.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:17

St/2
...
2. Переказ йшов з не укр. банку.

Щиро дякую за інформацію, особливо за п.7.
Хотів запитати Вас особисто, але краще публічно. Може хтось також цікавиться.
Ви мали на увазі видачу інформації контролюючим і податковим органам, приміром, України?
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:49

ib_investor
Введу правовой коллизии, НДФЛ с валовых доходов, а не прибыли, всем налоговым резидентам Украины я рекомендую работать без продаж.
Проект закона по нормализации законодательства проголосован и у президента не подписи.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:14

  PS4 написав:
  airmax78 написав:Чем вас всех SAXO Bank не устраивает?
Кстати, 3 года назад меня 2 месяца окучивали вот эти мошенники. И я чуть не повелся. Но прочитал договор и написал им чтобы шли нах (в деталях платежа на пополнение счета какую-то полнейшую хрень надо было указывать. Типа я не свой торговый счет пополняю, а отправляю средства им за какие-то информ услуги). Вполне допускаю, что они под новой вывеской могут "работат". Не попадитесь. Ну и я думаю, что они не одни такие на рынке.
https://www.fx.ru/forum/brokery/36363-s ... tzyvy.html

макс, сколько обходится обслуживание в саксо?

0. Плата взымается только за транзакции.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:04

  St/2 написав: всем налоговым резидентам Украины я рекомендую работать без продаж


это как?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:10

trololo
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St/2
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:42

  St/2 написав:trololo
Покупать в лонг

какая разница как зарабатывать, проблема в выводе бабла (на самом деле не похоже, что есть такая проблема). хоть кого-то зажопили за вывод с ИБ? я реальных фактов пока не видел. вывожу и деклараху подавать не собираюсь, поглядим че как
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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