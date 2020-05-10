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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 11 тра, 2020 01:38
Re: Идеи для торговли на рынках США
Старый маразматик:
Додано: Пон 11 тра, 2020 02:17
Налоги платят только трусы ?
Зачем лишний геморрой потом, заплатил налоги и спи спокойно
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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