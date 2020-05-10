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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:38

Re: Идеи для торговли на рынках США

Старый маразматик: https://insideevs.com/news/420876/bob-l ... la-doomed/
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 02:17

  trololo написав:
  St/2 написав:trololo
Покупать в лонг

какая разница как зарабатывать, проблема в выводе бабла (на самом деле не похоже, что есть такая проблема). хоть кого-то зажопили за вывод с ИБ? я реальных фактов пока не видел. вывожу и деклараху подавать не собираюсь, поглядим че как

Налоги платят только трусы ? :lol:
Зачем лишний геморрой потом, заплатил налоги и спи спокойно
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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