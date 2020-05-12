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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 11 тра, 2020 01:38
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Додано: Пон 11 тра, 2020 02:17
trololo написав: St/2 написав:trololo
Покупать в лонг
какая разница как зарабатывать, проблема в выводе бабла (на самом деле не похоже, что есть такая проблема). хоть кого-то зажопили за вывод с ИБ? я реальных фактов пока не видел. вывожу и деклараху подавать не собираюсь, поглядим че как
Налоги платят только трусы ?
Зачем лишний геморрой потом, заплатил налоги и спи спокойно
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Сер 13 тра, 2020 01:17
St/2 написав:trololo
Это как с ездой по пьяни, с ксивой нардепа. До первого столба.
А покупать не продавая, это как гречкой запасаться. Движения много толку мало. Не ты ли , Виталик, рассказывал пару лет назад, что универ лучше ИБ, потому что с налогами удобно? А теперь ИБ все таки лучше, но продавать низя иначе хз чё делать. Дал тебе инвестор 10к, прибыли нет, он просит вывести на операцию. Отдашь 8к?
Все такие плательщики тут посмотрю
Востаннє редагувалось trololo
в Сер 13 тра, 2020 01:23, всього редагувалось 2 разів.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 13 тра, 2020 01:19
Ukrainian написав: trololo написав: St/2 написав:trololo
Покупать в лонг
какая разница как зарабатывать, проблема в выводе бабла (на самом деле не похоже, что есть такая проблема). хоть кого-то зажопили за вывод с ИБ? я реальных фактов пока не видел. вывожу и деклараху подавать не собираюсь, поглядим че как
Налоги платят только трусы ?
Зачем лишний геморрой потом, заплатил налоги и спи спокойно
Ну 18 с прибыли может бы и заплатил. 20 со всех выведенных пусть другие платят, это маразм, который я поддерживать не собираюсь.
главное оружие рашистов - ложь
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