|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 11 тра, 2020 01:38
Re: Идеи для торговли на рынках США
Старый маразматик:
Додано: Пон 11 тра, 2020 02:17
Налоги платят только трусы ?
Зачем лишний геморрой потом, заплатил налоги и спи спокойно
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 13 тра, 2020 01:17
А покупать не продавая, это как гречкой запасаться. Движения много толку мало. Не ты ли , Виталик, рассказывал пару лет назад, что универ лучше ИБ, потому что с налогами удобно? А теперь ИБ все таки лучше, но продавать низя иначе хз чё делать. Дал тебе инвестор 10к, прибыли нет, он просит вывести на операцию. Отдашь 8к? Все такие плательщики тут посмотрю
Востаннє редагувалось trololo в Сер 13 тра, 2020 01:23, всього редагувалось 2 разів.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 13 тра, 2020 01:19
Ну 18 с прибыли может бы и заплатил. 20 со всех выведенных пусть другие платят, это маразм, который я поддерживать не собираюсь.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 18 тра, 2020 10:47
Знаю, що тема про USA, але може хтось дивиться і купляє на LSE якісь компанії з FTSE 100? Які там є потенційні лідери?
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:05
Re: Идеи для торговли на рынках США
Похоже что Тесла перед тем как упасть, еще вырастет.
|