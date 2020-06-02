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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 11 тра, 2020 01:38
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Додано: Пон 11 тра, 2020 02:17
trololo написав: St/2 написав:trololo
Покупать в лонг
какая разница как зарабатывать, проблема в выводе бабла (на самом деле не похоже, что есть такая проблема). хоть кого-то зажопили за вывод с ИБ? я реальных фактов пока не видел. вывожу и деклараху подавать не собираюсь, поглядим че как
Налоги платят только трусы ?
Зачем лишний геморрой потом, заплатил налоги и спи спокойно
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Сер 13 тра, 2020 01:17
St/2 написав:trololo
Это как с ездой по пьяни, с ксивой нардепа. До первого столба.
А покупать не продавая, это как гречкой запасаться. Движения много толку мало. Не ты ли , Виталик, рассказывал пару лет назад, что универ лучше ИБ, потому что с налогами удобно? А теперь ИБ все таки лучше, но продавать низя иначе хз чё делать. Дал тебе инвестор 10к, прибыли нет, он просит вывести на операцию. Отдашь 8к?
Все такие плательщики тут посмотрю
Востаннє редагувалось trololo
в Сер 13 тра, 2020 01:23, всього редагувалось 2 разів.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 13 тра, 2020 01:19
Ukrainian написав: trololo написав: St/2 написав:trololo
Покупать в лонг
какая разница как зарабатывать, проблема в выводе бабла (на самом деле не похоже, что есть такая проблема). хоть кого-то зажопили за вывод с ИБ? я реальных фактов пока не видел. вывожу и деклараху подавать не собираюсь, поглядим че как
Налоги платят только трусы ?
Зачем лишний геморрой потом, заплатил налоги и спи спокойно
Ну 18 с прибыли может бы и заплатил. 20 со всех выведенных пусть другие платят, это маразм, который я поддерживать не собираюсь.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 18 тра, 2020 10:47
Знаю, що тема про USA, але може хтось дивиться і купляє на LSE якісь компанії з FTSE 100? Які там є потенційні лідери?
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:05
Похоже что Тесла перед тем как упасть, еще вырастет.
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airmax78
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Додано: Пон 18 тра, 2020 17:30
airmax78 написав:
Похоже что Тесла перед тем как упасть, еще вырастет.
А шо там? Опять твит от Илона?
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 18 тра, 2020 22:06
Як вам оця акція? BRK.A
- на 1 млн баксів 4 акції
імхо №1, офігенний варіант для корупціонерів
імхо №2, якщо впаде десь до 150 куе за штуку, то треба брати мабудь...
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:42
trololo написав: St/2 написав:trololo
Это как с ездой по пьяни, с ксивой нардепа. До первого столба.
А покупать не продавая, это как гречкой запасаться. Движения много толку мало. Не ты ли , Виталик, рассказывал пару лет назад, что универ лучше ИБ, потому что с налогами удобно? А теперь ИБ все таки лучше, но продавать низя иначе хз чё делать. Дал тебе инвестор 10к, прибыли нет, он просит вывести на операцию. Отдашь 8к?
Все такие плательщики тут посмотрю
Всё упирается в размер капитала.
Если капитала до 300к грн, то лучше ОВГЗ и забыть слово биржа.
От 300к до 1М грн, то лучше по искать посредника с укр лицензией. Мне нравится Универ.
Если от 1М грн, можно ИБ, можно Экзанту. Там есть свои преимущества у каждого.
И уже от 50М грн - системный банк в США. Но много ли на форму участников с свободными 50М+
А на операцию надо иметь подушку ликвидности. Инвестиции это не для бедных.
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St/2
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