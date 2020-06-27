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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:38

Re: Идеи для торговли на рынках США

Старый маразматик: https://insideevs.com/news/420876/bob-l ... la-doomed/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 02:17

  trololo написав:
  St/2 написав:trololo
Покупать в лонг

какая разница как зарабатывать, проблема в выводе бабла (на самом деле не похоже, что есть такая проблема). хоть кого-то зажопили за вывод с ИБ? я реальных фактов пока не видел. вывожу и деклараху подавать не собираюсь, поглядим че как

Налоги платят только трусы ? :lol:
Зачем лишний геморрой потом, заплатил налоги и спи спокойно
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 01:17

  St/2 написав:trololo
Это как с ездой по пьяни, с ксивой нардепа. До первого столба.


А покупать не продавая, это как гречкой запасаться. Движения много толку мало. Не ты ли , Виталик, рассказывал пару лет назад, что универ лучше ИБ, потому что с налогами удобно? А теперь ИБ все таки лучше, но продавать низя иначе хз чё делать. Дал тебе инвестор 10к, прибыли нет, он просит вывести на операцию. Отдашь 8к? :) Все такие плательщики тут посмотрю
Востаннє редагувалось trololo в Сер 13 тра, 2020 01:23, всього редагувалось 2 разів.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 01:19

  Ukrainian написав:
  trololo написав:
  St/2 написав:trololo
Покупать в лонг

какая разница как зарабатывать, проблема в выводе бабла (на самом деле не похоже, что есть такая проблема). хоть кого-то зажопили за вывод с ИБ? я реальных фактов пока не видел. вывожу и деклараху подавать не собираюсь, поглядим че как

Налоги платят только трусы ? :lol:
Зачем лишний геморрой потом, заплатил налоги и спи спокойно


Ну 18 с прибыли может бы и заплатил. 20 со всех выведенных пусть другие платят, это маразм, который я поддерживать не собираюсь.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:47

Знаю, що тема про USA, але може хтось дивиться і купляє на LSE якісь компанії з FTSE 100? Які там є потенційні лідери?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:05

Re: Идеи для торговли на рынках США

Похоже что Тесла перед тем как упасть, еще вырастет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:30

  airmax78 написав:Похоже что Тесла перед тем как упасть, еще вырастет.

А шо там? Опять твит от Илона? :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:06

Як вам оця акція? BRK.A - на 1 млн баксів 4 акції :shock:

імхо №1, офігенний варіант для корупціонерів 8)
імхо №2, якщо впаде десь до 150 куе за штуку, то треба брати мабудь...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:42

  trololo написав:
  St/2 написав:trololo
Это как с ездой по пьяни, с ксивой нардепа. До первого столба.


А покупать не продавая, это как гречкой запасаться. Движения много толку мало. Не ты ли , Виталик, рассказывал пару лет назад, что универ лучше ИБ, потому что с налогами удобно? А теперь ИБ все таки лучше, но продавать низя иначе хз чё делать. Дал тебе инвестор 10к, прибыли нет, он просит вывести на операцию. Отдашь 8к? :) Все такие плательщики тут посмотрю

Всё упирается в размер капитала.
Если капитала до 300к грн, то лучше ОВГЗ и забыть слово биржа.
От 300к до 1М грн, то лучше по искать посредника с укр лицензией. Мне нравится Универ.
Если от 1М грн, можно ИБ, можно Экзанту. Там есть свои преимущества у каждого.
И уже от 50М грн - системный банк в США. Но много ли на форму участников с свободными 50М+

А на операцию надо иметь подушку ликвидности. Инвестиции это не для бедных.
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:00

Размер капитала не имеет значения. Я завел в ИБ 10к и почти утроился за год на тесле. Если ты будешь платить 19% с любого вывода, вне зависимости от инвест результата, то, это дорога в никуда. Смысла в существовании ексанте вообще не понимаю.стремная контора которая непонятно сколько протянет.

По сути предыдущего вопроса ты отдашь инвестору 8к, правильно?)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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