|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 07 лип, 2020 10:22
Re: Идеи для торговли на рынках США
Трололо, какая следующая инвест-идея? С Теслой это было просто гениально, но яйки и терпение надо было иметь стальные.
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:50
можно попробовать дождаться просадку по боингу от текущих и прикупить, в надежде на ресертификацию и допуск к полетам, через месяц-два. правда фундамент спроса на самолеты не очень, свой купленный по 100 продал забыл давно.
тесла еще свое не отыграла, ждем фишек по автопилоту, грузовику и новой батарее. очень хочется купить спейсХ, но это в теории, а на практике это пока нереально.я на других эмитентов пока не смотрю. амазон вот силен, волмарт, амд, яблоко.
главное оружие рашистов - ложь
|