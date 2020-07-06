|
|
|
Идеи для торговли на рынках США
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 07 лип, 2020 10:22
Трололо, какая следующая инвест-идея? С Теслой это было просто гениально, но яйки и терпение надо было иметь стальные.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35211
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 871 раз.
- Подякували: 4133 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:50
airmax78 написав:
Трололо, какая следующая инвест-идея? С Теслой это было просто гениально, но яйки и терпение надо было иметь стальные.
можно попробовать дождаться просадку по боингу от текущих и прикупить, в надежде на ресертификацию и допуск к полетам, через месяц-два. правда фундамент спроса на самолеты не очень, свой купленный по 100 продал забыл давно.
тесла еще свое не отыграла, ждем фишек по автопилоту, грузовику и новой батарее. очень хочется купить спейсХ, но это в теории, а на практике это пока нереально.я на других эмитентов пока не смотрю. амазон вот силен, волмарт, амд, яблоко.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4830
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2106 раз.
- Подякували: 1269 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 07 лип, 2020 18:22
trololo написав: airmax78 написав:
Трололо, какая следующая инвест-идея? С Теслой это было просто гениально, но яйки и терпение надо было иметь стальные.
можно попробовать дождаться просадку по боингу от текущих и прикупить, в надежде на ресертификацию и допуск к полетам, через месяц-два. правда фундамент спроса на самолеты не очень, свой купленный по 100 продал забыл давно.
тесла еще свое не отыграла, ждем фишек по автопилоту, грузовику и новой батарее. очень хочется купить спейсХ, но это в теории, а на практике это пока нереально.я на других эмитентов пока не смотрю. амазон вот силен, волмарт, амд, яблоко.
Ну что же, теперь по Тесла даже коррекции никакой теперь не будет? %% хотя бы на 40? А остальных рука не поворачивается покупать на пике. Неужели весь этот "самый страшный в истории кризис" вылился всего в два несчастных дня падения на фонде?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35211
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 871 раз.
- Подякували: 4133 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 лип, 2020 18:27
airmax78 написав: trololo написав: airmax78 написав:
Трололо, какая следующая инвест-идея? С Теслой это было просто гениально, но яйки и терпение надо было иметь стальные.
можно попробовать дождаться просадку по боингу от текущих и прикупить, в надежде на ресертификацию и допуск к полетам, через месяц-два. правда фундамент спроса на самолеты не очень, свой купленный по 100 продал забыл давно.
тесла еще свое не отыграла, ждем фишек по автопилоту, грузовику и новой батарее. очень хочется купить спейсХ, но это в теории, а на практике это пока нереально.я на других эмитентов пока не смотрю. амазон вот силен, волмарт, амд, яблоко.
Ну что же, теперь по Тесла даже коррекции никакой теперь не будет? %% хотя бы на 40? А остальных рука не поворачивается покупать на пике. Неужели весь этот "самый страшный в истории кризис" вылился всего в два несчастных дня падения на фонде?
Цыплят по осени считают.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 8685
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 07 лип, 2020 18:50
Ukrainian написав: airmax78 написав: trololo написав:
можно попробовать дождаться просадку по боингу от текущих и прикупить, в надежде на ресертификацию и допуск к полетам, через месяц-два. правда фундамент спроса на самолеты не очень, свой купленный по 100 продал забыл давно.
тесла еще свое не отыграла, ждем фишек по автопилоту, грузовику и новой батарее. очень хочется купить спейсХ, но это в теории, а на практике это пока нереально.я на других эмитентов пока не смотрю. амазон вот силен, волмарт, амд, яблоко.
Ну что же, теперь по Тесла даже коррекции никакой теперь не будет? %% хотя бы на 40? А остальных рука не поворачивается покупать на пике. Неужели весь этот "самый страшный в истории кризис" вылился всего в два несчастных дня падения на фонде?
Цыплят по осени считают.
Ну все ждут осени. Поэтому скорее всего ничего особенного осенью не будет.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35211
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 871 раз.
- Подякували: 4133 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 лип, 2020 18:56
airmax78 написав:
Ну все ждут осени. Поэтому скорее всего ничего особенного осенью не будет.
Осенью будут выборы в США.
Плюс эффект от вируса наконец то начнёт доходить до реальной экономики.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 8685
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|