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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:22

Re: Идеи для торговли на рынках США

Трололо, какая следующая инвест-идея? С Теслой это было просто гениально, но яйки и терпение надо было иметь стальные.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:50

  airmax78 написав:Трололо, какая следующая инвест-идея? С Теслой это было просто гениально, но яйки и терпение надо было иметь стальные.


можно попробовать дождаться просадку по боингу от текущих и прикупить, в надежде на ресертификацию и допуск к полетам, через месяц-два. правда фундамент спроса на самолеты не очень, свой купленный по 100 продал забыл давно.

тесла еще свое не отыграла, ждем фишек по автопилоту, грузовику и новой батарее. очень хочется купить спейсХ, но это в теории, а на практике это пока нереально.я на других эмитентов пока не смотрю. амазон вот силен, волмарт, амд, яблоко.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:22

  trololo написав:
  airmax78 написав:Трололо, какая следующая инвест-идея? С Теслой это было просто гениально, но яйки и терпение надо было иметь стальные.


можно попробовать дождаться просадку по боингу от текущих и прикупить, в надежде на ресертификацию и допуск к полетам, через месяц-два. правда фундамент спроса на самолеты не очень, свой купленный по 100 продал забыл давно.

тесла еще свое не отыграла, ждем фишек по автопилоту, грузовику и новой батарее. очень хочется купить спейсХ, но это в теории, а на практике это пока нереально.я на других эмитентов пока не смотрю. амазон вот силен, волмарт, амд, яблоко.

Ну что же, теперь по Тесла даже коррекции никакой теперь не будет? %% хотя бы на 40? А остальных рука не поворачивается покупать на пике. Неужели весь этот "самый страшный в истории кризис" вылился всего в два несчастных дня падения на фонде?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:27

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Трололо, какая следующая инвест-идея? С Теслой это было просто гениально, но яйки и терпение надо было иметь стальные.


можно попробовать дождаться просадку по боингу от текущих и прикупить, в надежде на ресертификацию и допуск к полетам, через месяц-два. правда фундамент спроса на самолеты не очень, свой купленный по 100 продал забыл давно.

тесла еще свое не отыграла, ждем фишек по автопилоту, грузовику и новой батарее. очень хочется купить спейсХ, но это в теории, а на практике это пока нереально.я на других эмитентов пока не смотрю. амазон вот силен, волмарт, амд, яблоко.

Ну что же, теперь по Тесла даже коррекции никакой теперь не будет? %% хотя бы на 40? А остальных рука не поворачивается покупать на пике. Неужели весь этот "самый страшный в истории кризис" вылился всего в два несчастных дня падения на фонде?

Цыплят по осени считают.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:50

  Ukrainian написав:
  airmax78 написав:
  trololo написав:
можно попробовать дождаться просадку по боингу от текущих и прикупить, в надежде на ресертификацию и допуск к полетам, через месяц-два. правда фундамент спроса на самолеты не очень, свой купленный по 100 продал забыл давно.

тесла еще свое не отыграла, ждем фишек по автопилоту, грузовику и новой батарее. очень хочется купить спейсХ, но это в теории, а на практике это пока нереально.я на других эмитентов пока не смотрю. амазон вот силен, волмарт, амд, яблоко.

Ну что же, теперь по Тесла даже коррекции никакой теперь не будет? %% хотя бы на 40? А остальных рука не поворачивается покупать на пике. Неужели весь этот "самый страшный в истории кризис" вылился всего в два несчастных дня падения на фонде?

Цыплят по осени считают.

Ну все ждут осени. Поэтому скорее всего ничего особенного осенью не будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:56

Re: Идеи для торговли на рынках США

  airmax78 написав:Ну все ждут осени. Поэтому скорее всего ничего особенного осенью не будет.

Осенью будут выборы в США.
Плюс эффект от вируса наконец то начнёт доходить до реальной экономики.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:38

  Ukrainian написав:
  airmax78 написав:Ну все ждут осени. Поэтому скорее всего ничего особенного осенью не будет.

Осенью будут выборы в США.
Плюс эффект от вируса наконец то начнёт доходить до реальной экономики.

То, чего все ждут - обычно не происходит. Или происходит, но не тогда, когда все ждут. Но я только "за". Очень обидно осознавать, что глобальный экономический кризис, о котором говорили столько лет, усиленный эпидемией, был проглочен рынком просто на ходу, как булочка. Никто оглянуться не успел и все понеслось дальше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:41

  airmax78 написав:
  Ukrainian написав:
  airmax78 написав:Ну все ждут осени. Поэтому скорее всего ничего особенного осенью не будет.

Осенью будут выборы в США.
Плюс эффект от вируса наконец то начнёт доходить до реальной экономики.

То, чего все ждут - обычно не происходит. Или происходит, но не тогда, когда все ждут.

А кто вам сказал что инвесторы ждут осени? Они Амазон и Теслу гребут уже сейчас «завтра дороже».
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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