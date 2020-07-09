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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 07 лип, 2020 10:22
Трололо, какая следующая инвест-идея? С Теслой это было просто гениально, но яйки и терпение надо было иметь стальные.
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airmax78
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:50
airmax78 написав:
Трололо, какая следующая инвест-идея? С Теслой это было просто гениально, но яйки и терпение надо было иметь стальные.
можно попробовать дождаться просадку по боингу от текущих и прикупить, в надежде на ресертификацию и допуск к полетам, через месяц-два. правда фундамент спроса на самолеты не очень, свой купленный по 100 продал забыл давно.
тесла еще свое не отыграла, ждем фишек по автопилоту, грузовику и новой батарее. очень хочется купить спейсХ, но это в теории, а на практике это пока нереально.я на других эмитентов пока не смотрю. амазон вот силен, волмарт, амд, яблоко.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:22
trololo написав: airmax78 написав:
Трололо, какая следующая инвест-идея? С Теслой это было просто гениально, но яйки и терпение надо было иметь стальные.
можно попробовать дождаться просадку по боингу от текущих и прикупить, в надежде на ресертификацию и допуск к полетам, через месяц-два. правда фундамент спроса на самолеты не очень, свой купленный по 100 продал забыл давно.
тесла еще свое не отыграла, ждем фишек по автопилоту, грузовику и новой батарее. очень хочется купить спейсХ, но это в теории, а на практике это пока нереально.я на других эмитентов пока не смотрю. амазон вот силен, волмарт, амд, яблоко.
Ну что же, теперь по Тесла даже коррекции никакой теперь не будет? %% хотя бы на 40? А остальных рука не поворачивается покупать на пике. Неужели весь этот "самый страшный в истории кризис" вылился всего в два несчастных дня падения на фонде?
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:27
airmax78 написав: trololo написав: airmax78 написав:
Трололо, какая следующая инвест-идея? С Теслой это было просто гениально, но яйки и терпение надо было иметь стальные.
можно попробовать дождаться просадку по боингу от текущих и прикупить, в надежде на ресертификацию и допуск к полетам, через месяц-два. правда фундамент спроса на самолеты не очень, свой купленный по 100 продал забыл давно.
тесла еще свое не отыграла, ждем фишек по автопилоту, грузовику и новой батарее. очень хочется купить спейсХ, но это в теории, а на практике это пока нереально.я на других эмитентов пока не смотрю. амазон вот силен, волмарт, амд, яблоко.
Ну что же, теперь по Тесла даже коррекции никакой теперь не будет? %% хотя бы на 40? А остальных рука не поворачивается покупать на пике. Неужели весь этот "самый страшный в истории кризис" вылился всего в два несчастных дня падения на фонде?
Цыплят по осени считают.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:50
Ukrainian написав: airmax78 написав: trololo написав:
можно попробовать дождаться просадку по боингу от текущих и прикупить, в надежде на ресертификацию и допуск к полетам, через месяц-два. правда фундамент спроса на самолеты не очень, свой купленный по 100 продал забыл давно.
тесла еще свое не отыграла, ждем фишек по автопилоту, грузовику и новой батарее. очень хочется купить спейсХ, но это в теории, а на практике это пока нереально.я на других эмитентов пока не смотрю. амазон вот силен, волмарт, амд, яблоко.
Ну что же, теперь по Тесла даже коррекции никакой теперь не будет? %% хотя бы на 40? А остальных рука не поворачивается покупать на пике. Неужели весь этот "самый страшный в истории кризис" вылился всего в два несчастных дня падения на фонде?
Цыплят по осени считают.
Ну все ждут осени. Поэтому скорее всего ничего особенного осенью не будет.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:56
airmax78 написав:
Ну все ждут осени. Поэтому скорее всего ничего особенного осенью не будет.
Осенью будут выборы в США.
Плюс эффект от вируса наконец то начнёт доходить до реальной экономики.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Вів 07 лип, 2020 19:38
Ukrainian написав: airmax78 написав:
Ну все ждут осени. Поэтому скорее всего ничего особенного осенью не будет.
Осенью будут выборы в США.
Плюс эффект от вируса наконец то начнёт доходить до реальной экономики.
То, чего все ждут - обычно не происходит. Или происходит, но не тогда, когда все ждут. Но я только "за". Очень обидно осознавать, что глобальный экономический кризис, о котором говорили столько лет, усиленный эпидемией, был проглочен рынком просто на ходу, как булочка. Никто оглянуться не успел и все понеслось дальше.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 19:41
airmax78 написав: Ukrainian написав: airmax78 написав:
Ну все ждут осени. Поэтому скорее всего ничего особенного осенью не будет.
Осенью будут выборы в США.
Плюс эффект от вируса наконец то начнёт доходить до реальной экономики.
То, чего все ждут - обычно не происходит. Или происходит, но не тогда, когда все ждут.
А кто вам сказал что инвесторы ждут осени? Они Амазон и Теслу гребут уже сейчас «завтра дороже».
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:58
trololo написав:
Размер капитала не имеет значения. Если ты будешь платить 19% с любого вывода, вне зависимости от инвест результата, то, это дорога в никуда. Смысла в существовании ексанте вообще не понимаю.стремная контора которая непонятно сколько протянет.
По сути предыдущего вопроса ты отдашь инвестору 8к, правильно?)
Законодательство поменялось, теперь нет разницы какие ценные бумаги продаются, НДФЛ только на прибыль (в гривне по курсу НБУ).
А стремная Экзанта или нет, это не важно. Есть лицензия, значит есть покрытия риска от регулятора.
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