Додано: Вів 07 лип, 2020 14:50

airmax78 написав: Трололо, какая следующая инвест-идея? С Теслой это было просто гениально, но яйки и терпение надо было иметь стальные. Трололо, какая следующая инвест-идея? С Теслой это было просто гениально, но яйки и терпение надо было иметь стальные.

можно попробовать дождаться просадку по боингу от текущих и прикупить, в надежде на ресертификацию и допуск к полетам, через месяц-два. правда фундамент спроса на самолеты не очень, свой купленный по 100 продал забыл давно.тесла еще свое не отыграла, ждем фишек по автопилоту, грузовику и новой батарее. очень хочется купить спейсХ, но это в теории, а на практике это пока нереально.я на других эмитентов пока не смотрю. амазон вот силен, волмарт, амд, яблоко.