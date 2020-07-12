оо, еще с курсовой разницы платить, печалька.. чем подтверждать инвест затраты? и какая дата возникновения обязательств, в момент продажи ЦБ в штатах, или в момент захода баксов на счет от брокера?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:02
оо, еще с курсовой разницы платить, печалька.. чем подтверждать инвест затраты? и какая дата возникновения обязательств, в момент продажи ЦБ в штатах, или в момент захода баксов на счет от брокера?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:47
Re: Идеи для торговли на рынках США
Я уже боюсь открывать котировки... Такое FOMO начинается от одного взгляда на TESLA, что аж голова начинает болеть.
Додано: Пон 13 лип, 2020 21:40
Re: Идеи для торговли на рынках США
Ох, чувствую, скоро ребятам прилетит:
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